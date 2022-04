Olist contrata femtech Bloom Care para transformar cuidado familiar

A Bloom Care, clínica digital de saúde feminina e familiar, está revolucionando o cuidado com as pessoas colaboradoras do Olist, ecossistema de soluções de e-commerce para PMEs. A healthtech, que possui um benefício corporativo focado na experiência em saúde de pais, mães e filhos, atinge hoje 53% dos colaboradores que estão em fase de planejamento familiar na empresa, 11% em gravidez e 46% já com filhos.

A parceria fechada entre a Bloom Care e o Olist em maio de 2021 já conta com cerca de 102 vidas cadastradas na plataforma de saúde, sendo que, atualmente, 33 crianças utilizam o serviço para consultas periódicas. Dos colaboradores da empresa de e-commerce cadastrados na ferramenta, 60% da usabilidade do serviço vem por meio de mulheres e 40% pelos homens.

“Entendemos essas dores da parentalidade e queremos solucioná-las de forma prática e rápida, prestando todo o auxílio que pais, mães e cuidadores de crianças precisam”, afirma Roberta Sotomaior, CEO e cofundadora da femtech, ao lado de Antonia Teixeira, também cofundadora da Bloom.

Dentro do Olist, a aceitação do benefício tem surtido efeitos positivos, uma vez que as pessoas colaboradoras têm dado muitos feedbacks em relação a atenção e cuidado que os profissionais de saúde da plataforma têm com as mulheres e famílias.

“A aceitação tem sido sensacional, pois todos os papais e mamães que acabam utilizando a plataforma, seja qual for a configuração da família, têm experiências positivas com o serviço”, diz Danilo Penteado, gerente de Relações Trabalhistas, Remuneração e Benefícios do Olist.

Para Penteado, a parceria com a Bloom Care surgiu justamente com o objetivo de preencher uma lacuna existente dentro do Olist. A empresa, apesar de contar com o benefício da maternidade e paternidade estendida com o propósito de apoiar pais e mães nesse processo de chegada da criança, ainda não tinha como dar o suporte completo a essas famílias.

“Se a pessoa estivesse em casa e precisasse de algum apoio específico, não sabíamos o que fazer. Elas tinham, na verdade, o plano de saúde como todas as outras empresas oferecem, mas o benefício da Bloom conseguiu ser algo a mais para essa jornada”, afirma Danilo.

Pai há pouco mais de um ano, Penteado e a esposa também enfrentaram algumas dificuldades com a chegada do filho e encontraram nas consultas virtuais da Bloom Care a solução que buscavam. “A minha esposa, por exemplo, teve dificuldade no processo de amamentação. Nós consultamos com uma profissional da Bloom e entendemos quais eram as técnicas que poderiam ser adotadas”, declara.

De acordo com Roberta, o objetivo é entender essa dor que muitas mulheres e famílias passam com a chegada da criança e oferecer uma solução completa para que essas pessoas colaboradoras tenham o melhor atendimento possível.

“Hoje, somos a maior clínica virtual de saúde feminina e familiar do país, e queremos expandir nossos serviços para que cada vez mais pessoas possam acessá-lo”, declara a CEO.

