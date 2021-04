“Olá, quando serei vacinado”?

Está no Google Trends, nos Trending Topics, em todo lugar. O que as pessoas tem mais buscado nas últimas semanas além de futebol e BBB? Vacina, claro.

Uma nova plataforma (https://quandovouservacinado.vacinacao-covid19.com/) tomou conta das conversas das redes e do WhatsApp nestes dias. O “Quando serei vacinado”? permite estimar o tempo que você terá que esperar até receber sua imunização, de acordo com sua idade e Estado de residência.

O cálculo é realizado pela média dos últimos 7 dias de vacinação em cada Estado. Para os grupos prioritários, leva-se em consideração a estratégia de vacinação contra Influenza/H1N1 de 2020 disponibilizado no DATASUS e o Plano Nacional de Imunização (PNI)

Os números podem mudar diariamente, de acordo com o andamento da aquisição de vacinas ou mudanças estabelecidas pelos governos de todas as esferas (federal, estadual ou municipal). Os dados populacionais são cruzamentos com a base do IBGE.

A ferramenta gerou milhares de conversas e sentimentos: esperança, desespero, medo, ironia. Além de discussões políticas e ideológicas pela divergência de resultados em cada um dos Estados.

A instabilidade em torno do tema nos leva a dúvidas concretas de quando vacinaremos todo o país. Certezas só temos sobre as mortes, cada vez mais próximas de nós.

Fato ou ilusão, não sabemos. Tudo muda a todo momento. Mas a pergunta sempre fica: “Oi, quando serei vacinado”?

*Jaderson Alencar é sócio-diretor de Estratégia da FSB Comunicação

Assine os Boletins da Bússola

Siga Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube