O que pensam grandes executivos do país sobre a pandemia?

Num momento desafiador para a economia e os negócios, que tem exigido das empresas criatividade e resiliência, a Bússola quer saber o que pensam os executivos de maior destaque no Brasil. E, para isso, está lançando o Bússola Líderes – um novo canal de entrevistas em vídeo com as principais lideranças empresariais do país. O bate-papo será sempre publicado no YouTube da Bússola e no portal da Exame.

No episódio especial de abertura, Rafael Lisbôa, diretor da Bússola, conversa com representantes de diferentes setores sobre como tem sido a experiência na pandemia: quais foram os principais desafios e aprendizados, inclusive do ponto de vista pessoal, e como estão as expectativas para 2021?

Participam do programa de abertura Luis Henrique Guimarães, presidente da Cosan, Clarissa Lins, presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP); Carlos Jereissati Filho, CEO da Iguatemi Empresa de Shopping Centers; Letícia Andrade, presidente interina da Equinor Brasil; Rodrigo Abreu, CEO da Oi; e Rafael Furtado, vice-presidente de Recursos Humanos para América Latina da Pearson.

Confira o bate-papo!

A Bússola é a nova plataforma de conteúdo estratégico sobre economia, negócios, política e sociedade. Uma parceria entre a Revista Exame e o Grupo FSB.

Siga Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube