O que o BBB pode ensinar às marcas sobre o mercado de mídia?

Por Bruno Almeida, CEO da US Media

Um levantamento feito pela Wake Creators aponta que o Big Brother Brasil (BBB) é o reality show preferido dos brasileiros. Estamos falando de um grande fenômeno cultural, por isso as marcas precisam olhar com atenção para o programa e compreender como ele revela alguns dos principais segredos do mercado de mídia moderno.

Antes de mais nada, é preciso entender que a ascensão da produção como uma plataforma de marketing vai além dos tradicionais intervalos comerciais. O produto da TV Globo reúne milhões de telespectadores em cada episódio, gerando recordes de engajamento nas redes sociais e sendo associado a campanhas de grandes empresas, como McDonald’s, Americanas e iFood.

O poder da narrativa e do engajamento

Todos esses méritos foram alcançados, acima de tudo, porque o programa cria histórias que ressoam junto ao público. É uma narrativa que faz parte do dia a dia das pessoas.

Gerar conversas espontâneas e inserir a marca nos episódios de forma orgânica são formas extremamente eficientes de reforçar mensagens de branding e conversão. Inclusive, o próprio fato de ser um projeto de longa data e que todo ano está de volta permite que as empresas construam uma presença contínua naquele canal.

Da TV às redes sociais

A pesquisa da Wake Creators ainda mostra que a TV aberta é o principal canal de consumo de reality shows, com 73% dos votos, seguida das plataformas de streaming, com 72%. Outros dados importantes também revelam que o Instagram é a rede social preferida dos usuários para acompanhar conteúdos relacionados aos programas (93%), com o TikTok (65%) em segundo lugar.

Esses números ressaltam que a estrutura que cerca uma produção como o BBB é tão importante quanto a sua ideia.

“Comunicar a narrativa do reality com precisão e clareza é essencial, seja por meio das dinâmicas dos episódios ou pelo diálogo com os consumidores”.

Por essa razão, o crescimento das TVs conectadas se torna um foco de atenção enorme para as marcas, já que reflete uma convergência entre o comportamento de consumo de conteúdo e o ambiente digital. É uma relação de causa e efeito: à medida que mais empresas percebem o valor da publicidade online em produtos televisivos, a demanda cresce e os preços podem acompanhar essa valorização.

Marketing e a influência do reality show

Com esse aumento da competitividade no mercado publicitário, programas como o BBB podem garantir mais credibilidade e alcance para as marcas. E acredite: muitas vezes os detalhes mais simples já garantem esses benefícios.

Desde o uso de influenciadores que emergem no reality a um simples meme podem ajudar as empresas a atingir o público com rapidez e eficiência. Até mesmo os gatilhos clássicos do marketing, como promoções, sorteios e campanhas interativas (quizzes, enquetes e desafios), são boas opções.

Novos desafios e tendências

As cartas do sucesso do trabalho de mídia em realities como o BBB estão na mesa. As marcas e agências que souberem jogá-las, otimizando as suas entregas com investimentos certeiros, estarão um passo à frente da concorrência.

O desafio é equilibrar a relevância das campanhas às jornadas do usuário. Os anunciantes precisam provar ao público que vale a pena abraçar ativamente as ações publicitárias, de forma que esse engajamento gere conexões autênticas e amplie o impacto da mensagem-chave.

Para isso, olhar para questões como experiências, cocriações, interatividade, imersão, contexto e personalização é essencial. Esses pontos certificam que o anúncio seja menos intrusivo e mais útil para o espectador, respeitando sua jornada da maneira mais orgânica possível.

O uso da tecnologia para otimizar campanhas

Tecnologias como a inteligência artificial e o data-driven marketing podem ser excelentes aliadas para estruturar campanhas com essas características, porque permitem melhores segmentações e uma mensuração de performance mais precisa, como CTV ads e interações nos streamings.

Ou ainda podemos citar o retail media, que atinge os fãs do programa nos momentos certos e nos canais adequados por meio do varejo, inclusive no offline. Não à toa, o relatório “Kantar Media Reactions 2024” revela que esse é o formato favorito dos entrevistados para receber anúncios online.

Aliás, esse levantamento também aponta que as ações publicitárias digitais do Mercado Livre, um dos atuais anunciantes do BBB, são as preferidas dos brasileiros. Isso mostra claramente que não estamos tratando só de um programa de TV, mas sim de um espelho do consumidor brasileiro.

As marcas que conseguem interpretar as suas dinâmicas e agir rapidamente para participar das conversas sobre a produção conseguem se destacar e gerar um impacto real. Portanto, esse é, literalmente, o momento de aprender com o reality e se aproximar do público com eficiência e precisão.

