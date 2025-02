BBB 25: veja quem João Pedro, que venceu a Prova do Líder, colocou no VIP e na Xepa

João Pedro conquistou a sexta Prova do Líder do Big Brother Brasil 25 na noite desta quinta-feira, 20. Com a vitória, além da imunidade e do poder de indicação, ele também ficou responsável por definir os participantes do VIP e da Xepa.

Ao fazer suas escolhas, o goiano priorizou afinidade e parceria dentro do jogo. Veja como ficou a divisão da casa:

VIP

✔ João Pedro (Líder)

✔ João Gabriel

✔ Maike

✔ Renata

✔ Joselma

XEPA

❌ Eva

❌ Aline

❌ Camilla

❌ Guilherme

❌ Vitória

❌ Diogo

❌ Vilma

❌ Thamiris

❌ Gracyanne

❌ Diego

❌ Daniele

Onde assistir o BBB 25?

O BBB 25, como nas edições anteriores, será apresentado diariamente na TV aberta e no canal Multishow. Além da tradicional transmissão ao vivo, o programa estará disponível também para assinantes Globoplay em dois formatos: câmeras ao vivo e a edição apresentada na TV.

Que horas começa o BBB no Globoplay?

Para aqueles que querem ficar ligados nas câmeras 24 horas da casa do BBB 25, elas estão sempre disponíveis para os assinantes do plano básico do Globoplay. Já o episódio diário pode ser visto tanto na TV aberta ao vivo quanto depois, ambos pela plataforma de streaming.

Horários do BBB 25 na Globo

O BBB 25, um dos realities mais aguardados do Brasil, será transmitido na TV Globo em horários fixos ao longo da semana. Confira:

Segunda-feira: 22h25

22h25 Terça-feira: 22h25

22h25 Quarta-feira: 22h25 (em dias de futebol, começa mais tarde)

22h25 (em dias de futebol, começa mais tarde) Quinta-feira: 22h25

22h25 Sexta-feira: 22h25

Sábado: 22h25

22h25 Domingo: 23h10, após o Fantástico

Como assistir ao BBB 25 online e na TV

Além da transmissão na TV Globo, o BBB 25 pode ser acompanhado de várias formas:

TV aberta: na Globo, ao vivo, às 22h25 pelo horário de Brasília.

TV fechada: no canal Multishow, logo após o final da edição exibida na Globo.

Pay-per-view: assine pelas operadoras de TV a cabo e acompanhe as câmeras 24 horas do programa.

Online: pelo aplicativo ou site do Globoplay, disponível para iOS e Android. É possível assistir aos episódios transmitidos na Globo e também acessar as câmeras 24 horas.