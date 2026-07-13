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O que fazer antes de uma auditoria?

Falhas básicas em governança corporativa e controles internos geram riscos financeiros e operacionais graves no ambiente de negócios atual

Empresas que estruturam governança reduzem riscos e aceleram crescimento sustentável (Bits And Splits/Shutterstock)

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Publicado em 13 de julho de 2026 às 17h00.

Por Rodrigo Barbeti*

Quando se fala em auditoria, ainda é comum que muitas empresas associem o processo apenas ao cumprimento de uma obrigação regulatória.

Na prática, porém, a auditoria é a etapa final de um trabalho que deveria começar muito antes: a organização da empresa.

Em um cenário de crédito mais seletivo, maior rigor regulatório e investidores cada vez mais atentos à qualidade das informações financeiras, empresas que estruturam processos, fortalecem controles internos e investem em governança conseguem reduzir riscos e responder com mais rapidez às oportunidades de crescimento.

Esse movimento acompanha a transformação do ambiente de negócios. Segundo o Índice Global de Complexidade de Negócios (GBCI 2025), da TMF Group, o Brasil permanece entre os países mais complexos para fazer negócios, reflexo da elevada carga regulatória e da complexidade tributária.

Nesse contexto, processos pouco estruturados deixam de representar apenas um problema operacional e passam a gerar riscos financeiros, tributários e reputacionais.

Governança deixou de ser diferencial

O acesso a crédito, a entrada de investidores, operações de fusões e aquisições (M&A) e até processos de sucessão empresarial dependem cada vez mais da capacidade das empresas de apresentar informações financeiras confiáveis, controles internos consistentes e processos bem documentados.

Ainda assim, muitas organizações só voltam sua atenção para esses temas quando uma auditoria é contratada ou surge uma oportunidade de negócio.

Preparar a empresa com antecedência reduz custos, evita retrabalho e diminui riscos.

Mapear processos, revisar fluxos de aprovação, organizar documentos, acompanhar indicadores financeiros e manter uma rotina consistente de compliance já não são práticas restritas às grandes empresas, mas requisitos para quem deseja crescer de forma sustentável.

O valor estratégico da auditoria

Mais do que validar informações, a auditoria agrega valor quando encontra uma empresa preparada. Em vez de apontar falhas básicas, passa a contribuir para o aperfeiçoamento da gestão e da tomada de decisão.

Por isso, a auditoria não deve ser vista como o início da organização, mas como a consequência de uma cultura baseada em transparência, disciplina e governança. Quanto antes esse trabalho começa, menores são os riscos e maiores as oportunidades de crescimento.

*Rodrigo Barbeti é CEO e sócio-fundador do Grupo BLB. Com mais de 25 anos de experiência em Auditoria Independente, Consultoria Tributária e Societária, Operações Estruturadas e processos de M&A, é reconhecido nacionalmente por sua atuação nas áreas de auditoria, consultoria e educação executiva.

Acompanhe tudo sobre:Auditoriasgestao-de-negocios

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