A era digital da auditoria

O intenso ritmo de transformação dos negócios e a disponibilidade de novas tecnologias em diversas frentes exigem que os processos de auditoria se reinventem na mesma proporção. Na Deloitte, a prática vem ganhando contornos cada vez mais inteligentes à medida que adota tecnologias que favorecem a captura de dados, o processamento e a análise da informação gerada. “Somos uma organização que se reinventa sempre”, diz Leandro Marzliak, sócio de Audit & Assurance da Deloitte. “E a tecnologia tem papel fundamental nesse processo.”

As empresas, os investidores e o mercado como um todo precisam ter acesso rápido e eficiente a informações seguras, confiáveis e que apoiem sua estratégia. Neste sentido, a Deloitte se propôs a entregar uma nova auditoria, capaz de refletir essa dinâmica emergente dos negócios. “De uns anos para cá, o mundo corporativo passou a exigir muito mais das auditorias”, afirma Marzliak. “Agora, elas precisam analisar uma gama enorme de dados para garantir maior precisão às análises e, assim, trazer insights valiosos às organizações. E tudo isso em um tempo mais curto.”

Como atuar em sintonia com a nova realidade do mercado? O executivo tem a resposta na ponta da língua: “A palavra-chave é inovação.”

Auditoria do futuro

Uma das iniciativas desenvolvidas pela Deloitte no Brasil é o Audit Delivery Center (ADC), centro especializado em auditoria que está localizado no TechnoPark Campinas, unidade da organização no interior de São Paulo, que funciona como um catalisador do processo de transformação da prática de auditoria, fomentando o desenvolvimento e a utilização de tecnologias.

Entre as atividades executadas no Audit Delivery Center, estão automação de processos repetitivos, tratamento de grandes bases de dados com uso de linguagens de programação, desenvolvimento de analytics e emprego de inteligência artificial para extração de informações.

Na prática, o ADC proporciona diversos benefícios para a relação da Deloitte com seus clientes: traz agilidade para atividades que antes eram executadas de forma manual, facilita a entrega de informações do lado do cliente e favorece que o time de auditores foque no endereçamento dos processos mais complexos e ainda consiga entregar insights de negócio.

“Como o ADC agiliza o processo, o auditor consegue focar no atendimento ao cliente e oferecer insights de negócios que poderão ser aplicados no dia a dia da empresa”, ressalta Marzliak. “Sob diversos aspectos, o cliente irá desfrutar de uma auditoria mais ágil, mais objetiva e mais precisa.”

Ele lembra ainda que a auditoria digital é aplicável em companhias de todos os portes – pequenas, médias e grandes –, inclusive naquelas que não apresentam um bom nível de digitalização.

O Audit Delivery Center é parte do “Deloitte Way”, o compromisso da Deloitte de entregar a experiência diferenciada que as organizações esperam vivenciar nos trabalhos de auditoria. “Para nós, o futuro já começou”, conclui Marzliak.