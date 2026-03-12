8 estratégias de conversão para a Semana do Consumidor

Às vésperas do Dia do Consumidor (15 de março) o mercado brasileiro já adianta suas estratégias. A competição resulta em promoções, campanhas e múltiplas abordagens que visam conquistar uma parcela da movimentação de R$ 8 bilhões estimada pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP).

Da digitalização extrema no atendimento à oferta de experiências exclusivas, as marcas buscam fidelizar um cliente cada vez mais exigente e atento ao custo-benefício, consolidando a data como uma das mais relevantes do calendário anual de vendas.

E para o empreendedor que ainda quer aproveitar a semana e o dia do consumidor, mas não sabe exatamente o que fazer, separamos 8 exemplos de estratégias de grandes empresas. Estas, também valem como uma dica para o consumidor que procura as melhores oportunidades.

Espaçolaser aposta em descontos, gamificação e parcerias

No setor de serviços e estética, a Espaçolaser aposta na campanha Março Momento OFF, com ofertas e condições especiais para tratamento de depilação a laser. Até 31 de março, a marca oferece em todas as suas unidades descontos de até 80% em qualquer área do corpo, convidando o público a aproveitar o período para investir em autocuidado.

No ambiente digital, a marca incorpora gamificação à semana do consumidor, utilizando campanha na qual novos clientes podem acessar o site ou aplicativo, fazer um cadastro e girar a roleta premiada para concorrer aos descontos.

Para completar a estratégia, a marca inclui parcerias que ampliam as vantagens ao consumidor. Clientes Vivo Valoriza, Multiplan, Blza Benefícios e Ikesaki têm acesso a vouchers de experiência para cinco sessões de depilação a laser em axilas ou faixa de barba, válidas para novos clientes na Espaçolaser.

MadeiraMadeira aposta em calendário com 3 fases

Para celebrar o Dia do Consumidor, a MadeiraMadeira, desenhou um calendário de oportunidades que visa democratizar o acesso ao design de qualidade. As ofertas iniciam com o Esquenta Semana do Consumidor, de 02 a 08 de março, oferecendo descontos de até 60% e cashback de até R$ 2.000,00.

De 09 a 15 de março, empresa vai disponibilizar cupons de R$ 150,00 e frete grátis. O ciclo de ofertas encerra com o Saldão, entre os dias 16 de março e 01 de abril, retomando a mecânica de até 60% off e cashback, um reforço adicional ao compromisso da marca em transformar casas em lares através de uma experiência de compra fluida e multicanal.

Descontos de até 60% na estratégia da Panvel Farmácias

A rede de farmácias Panvel aposta em descontos que chegam a 60% em categorias como higiene, beleza e bem-estar. A campanha é válida entre os dias 9 e 15 de março, permitindo que os clientes realizem suas compras nas mais de 640 lojas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, e nos canais digitais, como site e aplicativo.

Os produtos da marca própria são destaque na Semana do Consumidor, com um portfólio que abrange mais de 1 mil itens entre dermocosméticos, suplementos vitamínicos, protetores solares, acessórios e itens presenteáveis, como difusores de ambiente e sabonetes perfumados.

Arno e Rochedo oferece descontos progressivos

Com o objetivo de modernizar o cuidado com o lar e oferecer alta performance, as marcas reconhecidas por desenvolver eletroportáteis e utensílios de cozinha disponibilizam descontos progressivos e benefícios logísticos no site oficial.

Desconto Progressivo: 15% OFF na compra do 2º produto e 20% OFF a partir do 3º produto (aplicado em todo o site, inclusive em produtos já promocionados).

Pagamento: Até 10x sem juros em todos os pedidos.

Incentivo Pix: 5% OFF adicional para pagamentos via Pix.

Logística: Frete Grátis para todo o Brasil em compras acima de R$599.

Para além da semana do consumidor, Mundo Danone inclui todo o mês de março

A Danone optou por oferecer descontos durante todo o mês de março. Os produtos no site Mundo Danone incluem marcas como YoPRO, Aptanutri, Nutridrink, Fortini e Souvenaid. Eles estarão com descontos de até 50%, além de frete grátis para as regiões Sul e Sudeste do país em compras feitas acima de R$ 250,00 no site do Mundo Danone.

A partir do dia 16/03, o site Mundo Danone promete uma série de ofertas relâmpago e algumas promoções se estendem até o dia 31/03 ou enquanto durarem os estoques.

“Nosso portfólio é pensado para apoiar uma alimentação saudável em todas as fases da vida. Essa é uma oportunidade para estarmos ainda mais próximos de quem compra nossos produtos, garantindo qualidade e conveniência em cada compra”, diz Roberto Carrelas, Vice-presidente de Vendas da Danone Brasil.

Ambientes físico e digital conectados na Multiplan

Para a Multiplan nos dias de 9 a 15 de março é realizada a Semana Shopping Lover, nos shoppings da companhia em diversos estados. A iniciativa conecta os ambientes físico e digital, ampliando a jornada do cliente com mais conveniência, descontos e soluções personalizadas.

Durante o período, os consumidores poderão acessar, pelo aplicativo Multi, uma seleção de ofertas do Lápis Vermelho e benefícios do programa de relacionamento, exceto para supermercados, farmácias e produtos 18+.

“Seguimos empenhados em fortalecer vínculos e proporcionar momentos únicos em nossos shoppings”, diz Rodrigo Peres, diretor de Marketing Institucional e Loyalty da Multiplan.

Casas Bahia também fez do mês inteiro uma data especial

Na Casas Bahia, o Mês do Consumidor é celebrado ao longo de março com condições especiais voltadas ao público da marca, reforçando o crediário como um dos principais mecanismos de acesso ao consumo.

Durante o período, os clientes poderão parcelar suas compras em até 24 vezes no carnê da varejista.

Entre os dias 09 e 15 de março, a companhia também promove ofertas de até 70% de desconto.

Como parte da comunicação da campanha, a marca apresenta um filme publicitário inspirado na dinâmica dos reality shows, no qual eletrodomésticos e móveis disputam espaço em uma casa.

Na peça, os itens ganham voz, destacam seus principais atributos e participam de uma dinâmica que remete à lógica de votação e eliminação típica desses programas.

Firehouse Subs Brasil reforça aposta em estratégia promocional

Em um cenário em que promoções se tornaram instrumento estratégico de geração de fluxo, a Firehouse Subs Brasil decidiu transformar o Dia do Consumidor em uma vitrine para sua nova plataforma de ofertas.

A rede estendeu a campanha “Dia de Firehouse”, oferecendo de 09 a 14 deste mês o combo Brisket de 10 cm com batata frita e bebida por R$ 24,90, valor abaixo do preço original de R$ 34,90. Já no 15 de março, data em que se celebra o Dia do Consumidor, o combo Brisket de 15 cm com batata frita e bebida por R$ 34,90, ante o preço regular de R$ 45,90.