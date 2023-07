Neurociência do Consumo: compreendendo o comportamento do seu consumidor

Por Natalia Martins*

A neurociência do consumo é um campo de estudo que se dedica a compreender como o cérebro humano processa informações relacionadas às escolhas de consumo e comportamento de compra. Com o crescente interesse das empresas em entender o comportamento dos consumidores e aprimorar suas estratégias de marketing e vendas, é indispensável acompanhar esse avanço.

De acordo com dados levantados pela pesquisa Comportamento do Consumidor da Opinion Box, uma das estratégias que pode ser aplicada ao marketing é a utilização da neurociência. Ela oferece um conjunto de ferramentas para entender melhor o comportamento do consumidor, possibilitando que os profissionais de marketing identifiquem os fatores que influenciam a decisão de compra, bem como as reações emocionais que ocorrem durante o processo de consumo.

A influência dos processos inconscientes em nossas escolhas de consumo tem ganhado destaque entre as empresas que atuam no ramo de vendas. Elas estão cada vez mais atentas aos aspectos que ativam o centro de prazer do cérebro quando somos expostos a produtos ou serviços que nos agradam.

Neurociência aplicada

Essas descobertas têm sido aplicadas na prática com o objetivo de aprimorar a experiência do consumidor, como é o caso das estratégias de marketing sensorial. Por meio dessa abordagem, busca-se criar ambientes agradáveis aos sentidos, frequentemente utilizados por lojas e supermercados, visando influenciar de forma positiva a percepção do consumidor em relação aos produtos.

Os gatilhos mentais são técnicas psicológicas que desempenham um papel significativo na decisão de compra, e que se aplicam claramente à neurociência do consumo. Essas ferramentas têm o poder de chamar a atenção, despertar interesse, gerar confiança e, por fim, concretizar uma venda.

Existem diversos tipos de gatilhos que podem ser aplicados em diferentes contextos, abrangendo áreas como vendas, marketing, negociação e persuasão. A seguir, destaquei alguns dos principais gatilhos mentais utilizados:

Escassez: pessoas que têm maior propensão a agir quando acreditam que há uma oferta limitada ou que algo pode desaparecer em breve. Por exemplo, em anúncios, pode-se informar que os produtos possuem quantidades limitadas, o que estimula as pessoas a agirem rapidamente para aproveitar a oportunidade.

Urgência: semelhante ao gatilho da escassez, envolve a ideia de que algo precisa ser feito imediatamente. Pode ser utilizado para incentivar as pessoas a tomarem medidas imediatas, como adquirir um produto, um serviço ou assinar uma oferta.

Autoridade: baseia-se na crença de que as pessoas tendem a seguir o conselho de uma figura de autoridade ou de alguém considerado especialista em determinado assunto. Por exemplo, uma empresa pode utilizar a imagem de uma celebridade ou especialista para promover um produto ou serviço.

Reciprocidade: é a ideia de que as pessoas têm maior propensão a fazer algo por alguém que tenha feito algo por elas. Por exemplo, uma empresa pode oferecer brindes gratuitos ou descontos para incentivar as pessoas a adquirirem um produto.

Prova Social: tendência das pessoas em seguir as ações dos outros em situações sociais. Uma empresa pode utilizar depoimentos de clientes satisfeitos para demonstrar que outras pessoas já compraram e tiveram uma experiência positiva.

Consistência: a crença de que as pessoas tendem a seguir comportamentos que estão alinhados com suas crenças ou valores. Por exemplo, uma empresa pode incentivar as pessoas a agirem de acordo com seus valores, como promover a sustentabilidade ou o bem-estar animal.

Emoção: pessoas que são mais propensas a tomar decisões quando movidas pela emoção. Por exemplo, uma empresa pode utilizar uma história emocionante para gerar empatia e inspirar ações.

A compreensão da neurociência do consumo e o uso estratégico dos gatilhos mentais são recursos valiosos no mundo dos negócios. Ao entender como o cérebro humano processa informações e como os gatilhos psicológicos influenciam nosso comportamento, as empresas podem aprimorar suas estratégias de marketing, criar experiências mais envolventes para os consumidores e alcançar resultados mais efetivos.

É uma jornada de constante aprendizado e adaptação, em busca de conquistar a mente e o coração dos consumidores. Mas é importante lembrar que o uso dessas ferramentas também pode ser manipulativo se não for empregado de forma ética. É fundamental que as empresas utilizem essas técnicas de maneira responsável e transparente, evitando enganar ou manipular as pessoas.

*Natalia Martins, mais conhecida como Natalia Beauty, é uma empreendedora visionária que está sempre inovando na área da beleza e empreendedorismo feminino

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

App da Lello para moradores de condomínios chega a 120 mil usuários

Geekonomy: A Morte e a Morte da rede social do passarinho

Darwin Seguros promove desafio para alunos de publicidade da ESPM