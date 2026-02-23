O que é preciso saber sobre programação com IA para evitar o fracasso técnico

Por Renato Asse*

A crença de que inteligência artificial "faz todo o trabalho" no desenvolvimento de software é um mito que cria mais frustração do que eficiência.

A construção de três aplicativos (Vecbase, Vibe Planner e a migração do Blog da Comunidade Sem Codar) mostrou que sucesso no chamado vibe coding, programação assistida por IA para codar em tempo real, depende menos de tecnologia e mais de pensamento claro e estratégico.

IA acelera, mas não substitui quem pensa, planeja e revisa o processo desde o início.

O cenário atual da programação assistida por IA

O desenvolvimento de software com apoio de inteligência artificial cresce de forma acelerada no mercado.

Em 2025, análises baseadas na Stack Overflow 2025 Developer Survey mostraram que 84% dos desenvolvedores já usam ou planejam usar ferramentas de codificação assistidas por essas tecnologias.

Com mais da metade fazendo isso no dia a dia, revelando esse tipo de recurso como parte da rotina de quem codifica, e não como novidade.

Desafios lógicos e vulnerabilidades de segurança

Entretanto, essa adoção massiva também carrega desafios: cerca de 25% dos desenvolvedores relatam que pelo menos uma em cada cinco sugestões de código geradas por esses sistemas contém erros lógicos ou factuais.

Além disso, quase metade do código produzido por esse tipo de ferramenta pode introduzir vulnerabilidades de segurança quando não é revisado adequadamente.

O Vecbase, por exemplo, só passou a funcionar conforme o esperado após três recomeços, justamente porque os comandos fornecidos à IA eram vagos e reativos.

Planejamento estruturado e o uso do Vibe Planner

Em vez de resultado de um planejamento estruturado, dessa frustração surgiu o Vibe Planner, uma ferramenta criada para ajudar a clarificar requisitos antes mesmo de a primeira instrução ser digitada.

Sem esse nível de clareza, a IA tende a gerar fragmentos de código desconexos, que aparentam funcionar à primeira vista.

No entanto, esses fragmentos acabam exigindo retrabalho e correções posteriores.

A realidade da segurança no Vibe Coding

Outro ponto comum de debate é a segurança. Há um certo alarmismo em torno da ideia de que apps gerados com IA são menos seguros.

Na prática, ferramentas modernas de desenvolvimento de software já vêm com proteções integradas, como escaneamento automático e gestão de chaves sensíveis, o que reduz muitos riscos básicos.

O problema real surge quando desenvolvedores pulam etapas, não leem alertas ou não ajustam configurações essenciais.

Isso não é culpa da ferramenta, mas da falta de rigor na comunicação com ela.

O combate à preguiça intelectual na era da IA

O maior inimigo do vibe coding, porém, é a preguiça intelectual.

Pular perguntas de clarificação, pedir múltiplas funcionalidades de uma vez ou não revisar instruções é um convite ao fracasso.

Esses erros não são incomuns: pesquisas de mercado mostram que, apesar do uso crescente de inteligência artificial, muitos desenvolvedores relutam em confiar plenamente na precisão das respostas.

Gastam tempo considerável depurando código em vez de validar seu raciocínio.

Agilidade versus dívida técnica

Alguns podem argumentar que exigir tanto cuidado retarda a produção e vai contra a promessa de agilidade que a IA oferece.

Essa objeção perde força quando entendemos que agilidade sem direção cria dívida técnica e produtos frágeis.

A diferença entre um protótipo impressionante e um software sustentável está no planejamento, na atenção aos detalhes e na qualidade da comunicação com a ferramenta.

A IA como parceira estratégica de criação

Vibe coding não é uma fórmula mágica de substituição humana; é uma amplificação da nossa capacidade de pensar e construir.

Planejar antes de executar, revisar com atenção e abandonar a preguiça ao definir instruções transforma IA em parceira de criação real, e não apenas um atalho ilusório.

*Renato Asse é fundador da Comunidade Sem Codar, a maior escola de No Code e IA da América Latina, com mais de 25 mil membros, já tendo implementado Agentes de Inteligência Artificial em empresas com 13 mil colaboradores.