5 erros que podem prejudicar empresas na era da IA

As habilidades essenciais para competir e prosperar em 2026 são radicalmente diferentes das que eram importantes há poucos anos. A automação e a inteligência artificial (IA) transformam o mercado, criando novas funções e ameaçando tornar outras obsoletas.

Com uma previsão de perda de US$ 5,5 trilhões na economia global devido à incompatibilidade entre as competências da força de trabalho e as necessidades da indústria, a requalificação e a educação contínua deixam de ser tarefas do RH e se tornam prioridades críticas para os negócios.

A seguir, apresentamos cinco erros comuns que as empresas devem evitar para não serem vítimas da crise de habilidades:

1. Negligenciar o conhecimento básico em IA

Quase nenhuma função de trabalho está imune ao impacto, aumento ou substituição pela inteligência artificial. Por isso, é fundamental que todos os funcionários compreendam como a IA afeta suas responsabilidades.

Estabelecer um nível básico de conhecimento em IA garante que a força de trabalho conheça as oportunidades e os riscos da tecnologia. Pesquisas mostram que a falta de colaboração eficaz entre equipes de negócios e especialistas em dados atrasa projetos. Além disso, a falta de educação sobre práticas seguras de IA gera danos à reputação e perda de confiança, como ocorreu com a Samsung.

As empresas devem priorizar a implementação de políticas de uso acessível, boot camps de IA e ambientes de teste (sandboxes) onde os trabalhadores possam experimentar a tecnologia com segurança.

Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades por apenas R$ 37

2. Não implementar o aprendizado contínuo

Especialistas estimam que a vida útil de uma habilidade técnica aprendida hoje é de apenas 2,5 anos. Depois desse período, o profissional precisa atualizar seus conhecimentos para manter a produtividade.

Organizações que buscam atrair talentos de ponta devem oferecer aprendizagem sob demanda. Isso significa integrar a requalificação a todas as trajetórias de carreira, focando nas habilidades essenciais do futuro. A estratégia envolve a criação de parcerias com instituições de ensino e o uso de tecnologias emergentes, como a realidade aumentada, para programas de treinamento no local de trabalho.

3. Desprezar soft skills

Em um mundo onde máquinas executam tarefas técnicas repetitivas, as habilidades exclusivamente humanas — pensamento criativo, curiosidade, liderança e empatia — ganham valor exponencial.

O Fórum Econômico Mundial prevê que estas soft skills serão as mais importantes nos próximos cinco anos. Algoritmos de IA ainda não conseguem integrar a inteligência emocional na resolução de problemas e tomada de decisões complexas. Empresas que não valorizam habilidades como comunicação colaborativa, liderança inspiradora e resolução tática de conflitos correm sério risco.

4. Excluir os gerentes do processo

Gerentes, muitas vezes, são encarregados de supervisionar programas de treinamento e requalificação, mas são negligenciados em sua própria formação. Sem preparo adequado como instrutores, coaches ou mentores, a iniciativa de manter as habilidades das equipes atualizadas tende a falhar.

É crucial integrar metas de treinamento aos KPIs de gestão e oferecer treinamento específico para que os gerentes desenvolvam as habilidades necessárias para liderar a requalificação no local de trabalho, como fornecer feedback eficaz e identificar oportunidades de progressão para suas equipes.

5. Sacrificar treinamento durante crises econômicas

Em períodos turbulentos (como guerras, inflação e tarifas), muitas empresas cortam custos, e as iniciativas de treinamento costumam ser as primeiras a serem eliminadas. Este é um erro grave.

O corte no desenvolvimento elimina oportunidades de inovação e deixa a força de trabalho despreparada para lidar com os desafios da retração econômica, que exigem agilidade e adaptação rápida.

A educação e a requalificação são mais críticas em momentos de crise, forçando os profissionais a se adaptarem a novas circunstâncias. A solução é identificar as áreas de aprendizado que geram maior benefício e contribuição para os objetivos de negócio, em vez de simplesmente cortar o orçamento.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de 3 horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia

Estudos de caso de empresas referências no uso da IA

Principais formas de atuação do especialista em IA

Como construir um plano de carreira prático

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, é só clicar no link abaixo. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga