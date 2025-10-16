5 erros que podem prejudicar empresas na era da IA

Focar apenas em habilidades técnicas e negligenciar a formação de lideranças que saibam trabalhar com IA e de equipes com capacidade de colaboração e resolução de problemas complexos cria uma cultura que a IA não pode replicar (Getty Images). (Getty Images)
Publicado em 16 de outubro de 2025 às 17h37.
As habilidades essenciais para competir e prosperar em 2026 são radicalmente diferentes das que eram importantes há poucos anos. A automação e a inteligência artificial (IA) transformam o mercado, criando novas funções e ameaçando tornar outras obsoletas.
Com uma previsão de perda de US$ 5,5 trilhões na economia global devido à incompatibilidade entre as competências da força de trabalho e as necessidades da indústria, a requalificação e a educação contínua deixam de ser tarefas do RH e se tornam prioridades críticas para os negócios.
A seguir, apresentamos cinco erros comuns que as empresas devem evitar para não serem vítimas da crise de habilidades:
Quase nenhuma função de trabalho está imune ao impacto, aumento ou substituição pela inteligência artificial. Por isso, é fundamental que todos os funcionários compreendam como a IA afeta suas responsabilidades.
Estabelecer um nível básico de conhecimento em IA garante que a força de trabalho conheça as oportunidades e os riscos da tecnologia. Pesquisas mostram que a falta de colaboração eficaz entre equipes de negócios e especialistas em dados atrasa projetos. Além disso, a falta de educação sobre práticas seguras de IA gera danos à reputação e perda de confiança, como ocorreu com a Samsung.
As empresas devem priorizar a implementação de políticas de uso acessível, boot camps de IA e ambientes de teste (sandboxes) onde os trabalhadores possam experimentar a tecnologia com segurança.
Especialistas estimam que a vida útil de uma habilidade técnica aprendida hoje é de apenas 2,5 anos. Depois desse período, o profissional precisa atualizar seus conhecimentos para manter a produtividade.
Organizações que buscam atrair talentos de ponta devem oferecer aprendizagem sob demanda. Isso significa integrar a requalificação a todas as trajetórias de carreira, focando nas habilidades essenciais do futuro. A estratégia envolve a criação de parcerias com instituições de ensino e o uso de tecnologias emergentes, como a realidade aumentada, para programas de treinamento no local de trabalho.
Em um mundo onde máquinas executam tarefas técnicas repetitivas, as habilidades exclusivamente humanas — pensamento criativo, curiosidade, liderança e empatia — ganham valor exponencial.
O Fórum Econômico Mundial prevê que estas soft skills serão as mais importantes nos próximos cinco anos. Algoritmos de IA ainda não conseguem integrar a inteligência emocional na resolução de problemas e tomada de decisões complexas. Empresas que não valorizam habilidades como comunicação colaborativa, liderança inspiradora e resolução tática de conflitos correm sério risco.
Gerentes, muitas vezes, são encarregados de supervisionar programas de treinamento e requalificação, mas são negligenciados em sua própria formação. Sem preparo adequado como instrutores, coaches ou mentores, a iniciativa de manter as habilidades das equipes atualizadas tende a falhar.
É crucial integrar metas de treinamento aos KPIs de gestão e oferecer treinamento específico para que os gerentes desenvolvam as habilidades necessárias para liderar a requalificação no local de trabalho, como fornecer feedback eficaz e identificar oportunidades de progressão para suas equipes.
Em períodos turbulentos (como guerras, inflação e tarifas), muitas empresas cortam custos, e as iniciativas de treinamento costumam ser as primeiras a serem eliminadas. Este é um erro grave.
O corte no desenvolvimento elimina oportunidades de inovação e deixa a força de trabalho despreparada para lidar com os desafios da retração econômica, que exigem agilidade e adaptação rápida.
A educação e a requalificação são mais críticas em momentos de crise, forçando os profissionais a se adaptarem a novas circunstâncias. A solução é identificar as áreas de aprendizado que geram maior benefício e contribuição para os objetivos de negócio, em vez de simplesmente cortar o orçamento.
