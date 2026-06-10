Economia Azul: o que é e por que ela importa

Por Sylvia Alquéres e Fernando Borensztein*

A Economia Azul vem se consolidando como um caminho promissor para conciliar desenvolvimento socioeconômico, conservação ambiental e inovação.

Enquanto a tradicional Economia do Mar é centrada em setores como energia offshore, portos, pesca e turismo, a Economia Azul amplia essa visão e olha o oceano não apenas como fonte de recursos e meio de transporte, mais também como fonte de resiliência e soluções para os grandes desafios ambientais e climáticos que enfrentamos.

Ela propõe um modelo integrado, baseado em ciência, governança, mitigação climática e uso responsável dos recursos oceânicos.

Diante da complexidade dessa transição, surge uma pergunta central: quem garante a continuidade desse processo ao longo do tempo?

Governos mudam. Prioridades políticas se alternam. Projetos são interrompidos ou redesenhados a cada ciclo eleitoral.

A sociedade civil tem papel fundamental na mobilização e na cobrança, mas nem sempre dispõe de escala e capacidade técnica para implementar soluções estruturais.

Nesse cenário, as empresas emergem como um ator singular.

Empresas que incorporam a sustentabilidade ao seu modelo de negócio tornam-se, na prática, instituições de longo prazo.

As empresas distinguem-se por ter capacidade de execução, acesso à tecnologia e recursos para operar em escala, o que vem de se nortearem pela sustentabilidade do lucro como condição de existência.

São estruturas que atravessam diferentes contextos políticos, econômicos e sociais e, quando bem conduzidas, funcionam como vetores de continuidade.

Como projetos de longo prazo se beneficiam da gestão corporativa?

Na Economia Azul, esse papel é ainda mais evidente.

Projetos de restauração costeira, por exemplo, exigem anos de acompanhamento, monitoramento e ajustes técnicos.

Iniciativas de geração de dados ambientais — fundamentais para gestão e tomada de decisão — demandam investimentos contínuos em tecnologia e capacitação.

O desenvolvimento de cadeias produtivas ligadas ao mar, como cultivo de algas, biotecnologia e bioinsumos, depende de articulação entre ciência, governos, mercado e território ao longo do tempo.

Sem continuidade, esses esforços se perdem. Com continuidade, tornam-se ativos estratégicos.

É exatamente nesse ponto que empresas comprometidas com a agenda ambiental transcendem a mera venda de produtos ou prestação de serviço e constituem-se em reais agentes estruturantes da nova Economia Azul.

Ao investir em monitoramento ambiental, inovação tecnológica e desenvolvimento de soluções baseadas na natureza, elas não apenas respondem a demandas imediatas, mas também ajudam a dar continuidade ao processo de transformação do tecido econômico.

As empresas têm a capacidade de agilmente integrar diferentes dimensões dessa agenda.

Podem conectar ciência e operação, transformar dados em decisões, e estruturar projetos que dialoguem com investidores, governos e comunidades.

Essa posição intermediária, entre o conhecimento técnico e a execução prática, é essencial para destravar iniciativas que, de outra forma, permaneceriam no campo das intenções.

Como alinhar sustentabilidade estratégica e geração de valor?

Isso não significa substituir o papel do poder público ou da sociedade civil.

Pelo contrário: a Economia Azul só se concretiza quando há alinhamento entre esses diferentes atores.

Mas, em um cenário de alta complexidade e necessidade de visão de longo prazo, são as empresas que frequentemente garantem a estabilidade necessária para que essa agenda avance.

A verdadeira transformação ocorre quando empresas entendem que sustentabilidade não é um custo, mas um eixo estratégico capaz de gerar valor, reduzir riscos e abrir novas oportunidades de negócio.

Nesse momento, deixam de reagir a pressões externas e passam a liderar movimentos.

Em um mundo cada vez mais impactado pelas mudanças climáticas e pela degradação dos ecossistemas, essa liderança deixa de ser desejável e torna-se essencial.

A Economia Azul, nesse sentido, não será definida apenas por políticas públicas ou compromissos internacionais, mas pela capacidade das empresas de assumirem um papel ativo, consistente e de longo prazo.

Nesse sentido as empresas engajadas não apenas participam dessa transformação, mas são as estruturas que a sustentam.

*Sylvia Alquéres é Especialista em Economia Azul da OceanPact

*Fernando Borensztein é Diretor de Novos Negócios e Sustentabilidade da OceanPact