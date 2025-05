O que aprendemos ao modernizar uma marca de 50 anos sem perder sua essência

Por Viviane Perinotto, Head de Comunicação da Itaúsa.

Neste ano em que a Itaúsa celebra cinco décadas de história, apresentamos ao mercado uma nova identidade visual. Mais do que uma atualização estética, ela é o reflexo de uma trajetória marcada por solidez, ética, governança e visão de longo prazo — e, acima de tudo, de uma companhia que segue se transformando para continuar gerando valor relevante para o Brasil.

Como parte da celebração dos nossos 50 anos, identificamos a oportunidade de fortalecer a conexão entre marca, estratégia e cultura organizacional. Nesse contexto, o rebranding se tornou uma das entregas mais relevantes do período, alinhando forma e conteúdo em um novo ciclo institucional da Itaúsa.

Um rebranding que reafirma a essência da marca

O ponto central que gostaria de compartilhar é que o rebranding da Itaúsa não nasce da necessidade de “reinvenção”, mas sim da convicção de que marcas fortes evoluem com consistência. Ao longo dos últimos anos, diversificamos nosso portfólio, ampliamos nossa atuação em setores essenciais, consolidamos nossa cultura e avançamos na comunicação. Essa evolução precisava se refletir também na forma como nos apresentamos — para dentro e para fora.

Um rebranding dessa natureza não nasce da noite para o dia — é resultado de um processo estruturado de diagnóstico, escuta e alinhamento estratégico. Envolve análise de percepção, mergulho na cultura organizacional, entendimento do negócio e tradução visual de um posicionamento. É quando estratégia, design, cultura e reputação se encontram para construir uma expressão de marca que seja ao mesmo tempo autêntica e relevante.

Este foi um processo colaborativo

Conduzido ao longo de 14 meses, o processo envolveu uma escuta ampla com públicos estratégicos: desde as famílias controladoras e o conselho de administração, até as lideranças das investidas e os nossos colaboradores. Com o apoio da FutureBrand, construímos uma identidade visual que traduz esse novo momento — com grafismos em movimento, uma paleta de cores mais vibrante, tipografia simples e digital, e uma marca que carrega, na sua essência, o nosso jeito de investir: unindo forças, multiplicando ações e gerando impacto positivo.

Também atualizamos nossa assinatura institucional. A tagline “Valores em Ação” sintetiza com precisão o que nos move: somos uma holding que conecta princípios a práticas, propósito a performance, e visão de longo prazo a resultados concretos. É uma assinatura que carrega, inclusive, um duplo sentido — reforça tanto nosso compromisso ético quanto nossa presença no mercado de capitais.

A próxima etapa da Itaúsa

Mais do que um novo design, nossa marca expressa uma etapa estratégica da Itaúsa. Reforça nossa reputação junto aos acionistas, reaproxima públicos-chave, fortalece o vínculo com colaboradores e comunica, com clareza, quem somos hoje e quem escolhemos ser nos próximos anos.

Olhando para trás, o maior aprendizado que levamos desse processo é que rebranding não é sobre mudar por mudar — é sobre coerência. Para empresas com trajetória consolidada, o desafio é equilibrar tradição e renovação. E isso exige mais do que estética: pede escuta ativa, clareza de propósito e coragem para evoluir com autenticidade.

É a Itaúsa de sempre, com a força e a solidez que nos trouxeram até aqui — mas com uma expressão renovada, pronta para os próximos 50 anos de história, inovação e impacto positivo.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube