Itaúsa anuncia pagamento de R$ 6,6 bilhões em proventos e aumento de capital de R$ 1 bilhão

A Itaúsa (ITSA4) comunicou aos acionistas nesta segunda-feira, 10, que, em reunião de seu Conselho de Administração realizada nesta data, foram aprovados importantes movimentações financeiras. A primeira delas é a distribuição de R$ 6,6 bilhões em proventos, que serão pagos em três parcelas ao longo dos próximos meses.

O primeiro pagamento, de R$ 1,1 bilhão em juros sobre capital próprio, será realizado em 7 de março de 2025, no valor de R$ 0,1011 por ação (R$ 0,085935 líquidos por ação), com base na posição acionária do dia 17 de fevereiro de 2025.

O segundo pagamento, referente a dividendos de R$ 4,4 bilhões, ocorrerá na mesma data, correspondente a R$ 0,40815 por ação, também com base na posição acionária do dia 17 de fevereiro de 2025.

Em 1º de abril de 2025, será pago R$ 510 milhões em juros sobre capital próprio, divididos em duas parcelas de R$ 255 milhões, relativas aos trimestres de 2024 e 2025. Sendo assim, serão pagos os seguintes proventos aos acionistas:

Data de Pagamento Posição Acionária Data da Deliberação Valor Bruto (R$ por ação) Valor Líquido (R$ por ação) Montante a Pagar (R$ milhões) Tipo e Competência 19.09.2024 16.09.2024 JCP | 2024 0,0484000(2) 0,041140(2) 500 JCP | 2024 07.03.2025 06.12.2024 JCP | 2024 0,0581000 0,049385 629 JCP | 2024 17.02.2025 10.02.2025 JCP | 2024 0,1011000 0,085935 1.096 Dividendos | 2024 Total a ser pago em 07.03.2025 17.02.2025 10.02.2025 0,4081500 0,408150 4.425 Dividendos | 2024 28.02.2025 01.04.2025 JCP | 2024 0,0235295 0,020000 255 JCP | 2024 28.02.2025 10.02.2025 JCP | 2025 0,0235295 0,020000 255 Total a ser pago em 01.04.2025 22.04.2025 17.02.2025 10.02.2025 0,040000 0,092240(3) 510 Dividendos | 2024 Total a ser pago em 22.04.2025 17.02.2025 10.02.2025 0,092240(3) 0,092240(3) 1.000 Dividendos | 2024

Além disso, a companhia anunciou um aumento de capital de R$ 1 bilhão, elevando seu capital social de R$ 80,189 bilhões para R$ 81,189 bilhões. Serão emitidas até 149.253.731 novas ações escriturais, sendo 51.305.206 ordinárias e 97.948.525 preferenciais, com preço de emissão de R$ 6,70 por ação, um deságio de aproximadamente 30% sobre a média ponderada das cotações das ações preferenciais nos últimos 120 dias. O objetivo do aumento de capital é reforçar o caixa da companhia e melhorar sua liquidez.

Os acionistas terão o direito de subscrever as novas ações entre 10 de março e 11 de abril de 2025, na proporção de 1,3766678% sobre a quantidade de ações que possuírem na data-base de 17 de fevereiro de 2025. As ações adquiridas por meio da subscrição terão direito a dividendos, juros sobre o capital próprio e outros benefícios a serem declarados após a homologação do aumento de capital.

A Itaúsa também detalhou que as ações serão negociadas “ex-direitos” a partir de 18 de fevereiro de 2025, ou seja, os acionistas que adquirirem ações a partir dessa data não terão direito de subscrição.