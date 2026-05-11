O paradoxo da gestão: quanto mais IA, mais humano o líder deve ser

Por Cecília Ivanisk, fundadora da Learn to Fly.

A inteligência artificial já deixou de ser uma discussão sobre o futuro. Ela virou contexto.

Hoje, a pergunta dentro das empresas não é mais se ela será adotada, mas como e, principalmente, por quem.

Porque, apesar de toda a evolução tecnológica, o ponto mais crítico da IA no ambiente corporativo continua sendo humano.

O impacto da tecnologia nas habilidades essenciais

Segundo o World Economic Forum, cerca de 44% das habilidades essenciais dos trabalhadores devem mudar até 2027.

Ao mesmo tempo, competências como pensamento crítico, colaboração e liderança estão entre as mais valorizadas.

Ou seja, quanto mais a tecnologia avança, mais o fator humano se torna diferencial. E isso cria uma tensão interessante dentro das organizações.

De um lado, eficiência, automação e escala. Do outro, desenvolvimento humano, contexto e tomada de decisão.

A transição da liderança: do direcionar ao traduzir

É nesse espaço que a liderança e a mentoria ganham um novo papel.

Durante décadas, liderar foi, em grande parte, sobre direcionar. Hoje, começa a ser sobre traduzir.

Traduzir contexto em decisão, traduzir informação em clareza e traduzir tecnologia em impacto real.

Porque a inteligência artificial entrega respostas, mas não entrega julgamento. E é exatamente aí que mora o risco.

O risco da dependência cognitiva e a falta de julgamento

Um estudo da Microsoft em parceria com a Carnegie Mellon University mostrou que o uso intensivo de inteligência artificial pode reduzir o esforço cognitivo em tarefas operacionais.

Mas também pode levar à diminuição do pensamento crítico quando não há mediação humana.

Na prática, significa que profissionais podem se tornar mais rápidos, mas não necessariamente melhores.

Sem um ambiente que estimule questionamento, reflexão e construção, a tendência é que a dependência substitua o desenvolvimento humano.

Mentoria como infraestrutura para o pensamento crítico

É aqui que a mentoria deixa de ser um complemento e passa a ser infraestrutura.

Em um cenário onde respostas estão disponíveis em segundos, o valor não está mais em saber, mas em interpretar.

Mentores deixam de ser apenas transmissores de conhecimento e passam a atuar como curadores de contexto.

São eles que ajudam a filtrar o que importa, conectar repertório e desenvolver a capacidade de pensar, e não apenas de responder.

Casos de sucesso: IA e desenvolvimento humano na prática

Empresas que entenderam isso já estão se movimentando.

A IBM utiliza inteligência artificial para apoiar decisões e análises internas, mas mantém programas robustos de desenvolvimento humano para garantir que a tecnologia amplifique o pensamento crítico.

A Google, por sua vez, reforça em seus programas de liderança que o papel do líder em ambientes tecnológicos é criar clareza e segurança psicológica.

Sem segurança, não há questionamento. E sem questionamento, não há evolução.

O olhar da neurociência sobre a eficiência tecnológica

Existe também uma dimensão menos óbvia, mas igualmente relevante, que é a forma como o cérebro responde à tecnologia.

Do ponto de vista da neurociência, quando recebemos respostas rápidas, o cérebro tende a buscar eficiência e não profundidade, economizando energia.

Isso é positivo para produtividade, mas pode ser limitante para o desenvolvimento humano.

Sem esforço cognitivo, não há consolidação de aprendizado.

Por isso, ambientes que equilibram tecnologia com interação humana de qualidade tendem a gerar melhores resultados ao longo do tempo.

A psicologia aplicada ao crescimento sustentável

A psicologia positiva já demonstrou que crescimento sustentável não vem apenas da ausência de dificuldade.

Vem da presença de desafios significativos, relações de qualidade e senso de progresso, e nenhum desses elementos é automatizável.

O ponto não é escolher entre inteligência artificial ou desenvolvimento humano, mas entender que um potencializa o outro.

Quando bem aplicada, a IA libera tempo, reduz carga operacional e amplia acesso à informação. Mas o que é feito com esse tempo é uma decisão de liderança.

IA como potencializadora da cultura organizacional

Esse tempo pode ser convertido em mais entregas ou em desenvolvimento. Pode aumentar a velocidade ou pode aumentar a qualidade.

E essa escolha não é tecnológica, é cultural. No contexto da mentoria, isso se torna ainda mais evidente.

Nunca foi tão fácil ter acesso a respostas. E nunca foi tão difícil construir pensamento próprio.

Por isso, a mentoria assume um novo papel, menos sobre ensinar o que fazer e mais sobre desenvolver como pensar.

O futuro do liderar: o diferencial do "porquê"

No fim, a inteligência artificial não redefine apenas o trabalho. Ela redefine o que significa liderar.

Porque, em um mundo onde a tecnologia resolve o como, o diferencial passa a ser o porquê e o para quê. E essas continuam sendo perguntas humanas.

A questão não é se a sua empresa está usando inteligência artificial. É se ela está usando a IA para desenvolver pessoas ou apenas para acelerar entregas.

Porque, no longo prazo, são as pessoas que sustentam qualquer resultado.