Mentoria de carreira: o que é, quais os benefícios e como ela pode alavancar a sua vida profissional

Diante dos desafios e percalços do mundo do trabalho, é normal que em algum momento haja questionamentos sobre o futuro profissional. Em um cenário onde 60% dos profissionais estão insatisfeitos com seus empregos atuais, segundo um levantamento do LinkedIn, é provável que muitos deles já tenham desejado um direcionamento sobre como mudar o rumo de suas carreiras.

Neste caso, uma mentoria de carreira pode ser a solução. Descubra como funciona, todos os benefícios e como esse tipo de orientação pode transformar a sua vida profissional e até mesmo pessoal. Boa leitura.

O que é mentoria de carreira?

De acordo com o dicionário, mentoria é a “prática de ajudar ou de aconselhar uma pessoa menos experiente, durante um período de tempo. Sistema em que alguém mais experiente ou mais velho dá orientações e direcionamentos a alguém mais jovem e inexperiente”.

Também conhecida como mentoring ou apadrinhamento, a mentoria de carreira é uma valiosa ferramenta de desenvolvimento profissional, uma vez que a pessoa escolhida como mentor tem uma vasta experiência na área desejada pelo mentorado, podendo compartilhá-la como meio de aprendizado.

Geralmente, as pessoas procuram por uma mentoria quando desejam:

Crescer na carreira;

Alavancar o negócio;

Melhorar seu próprio desempenho ou da equipe;

Mudar algo na vida como um todo (ser mais feliz, lidar melhor com as finanças e afins) com o auxílio de alguém mais experiente.

Como funciona uma mentoria de carreira

As mentorias podem acontecer presencial, online, em grupo ou de forma individual. Durante os encontros, o mentor busca entender quais são os objetivos do mentorado, para então traçar metas e objetivos claros e acompanhar a evolução de cada etapa.

Mesmo que o objetivo do mentorado seja profissional, nem sempre este assunto será o tema principal das sessões. Isso porque, às vezes, a insatisfação ou a estagnação profissional não estão diretamente ligadas ao trabalho. Em alguns casos, questões pessoais podem afetar o campo profissional. Cabe ao mentor identificar essas situações para direcionar a pessoa ajudada da melhor maneira possível.

Neste sentido, as experiências, vivências e observações de uma pessoa mais experiente podem gerar conselhos e aprendizados valiosos, que podem de fato mudar a vida do mentorado.

É importante ressaltar que, mais importante do que ter um mentor bem-sucedido, é ter uma pessoa que tenha aprendido na pele como é estar na situação que o mentorado está passando ou prestes a experimentar.

Na prática, se o desafio do mentorado é empreender, por exemplo, é preciso que seu mentor já tenha empreendido.

Quais são os benefícios da mentoria de carreira?

Contar com a experiência de outros profissionais pode ser muito proveitoso para aprender mais sobre skills da sua profissão. Quem opta por investir em uma mentoria de carreira, realmente aproveita inúmeros benefícios para seu desenvolvimento, como:

Curva de aprendizagem mais acelerada;

Mais chances de ter sucesso na jornada profissional;

Novas ideias de alguém que está vendo a situação do mentorado por outro prisma;

Indicações confiáveis de como aprimorar e desenvolver novas habilidades;

Feedbacks francos e construtivos para ajudar o mentorado a evoluir;

Ampliação do networking

Com esse tipo de ajuda, encontram-se atalhos para transformar metas e objetivos em conquistas palpáveis.

Como e onde encontrar um mentor?

Encontrar um mentor pode parecer algo difícil, principalmente se você nunca teve uma mentoria de carreira antes. O primeiro passo é procurar por uma pessoa de confiança, uma vez que a relação entre mentor e mentorado é rica para as duas partes, podendo durar semanas, meses e até mesmo anos devido à proximidade que este tipo de relacionamento proporciona.

No entanto, antes mesmo de começar a procurar por um mentor, é aconselhável que o mentorado faça um autoquestionamento e responda às seguintes perguntas:

Qual é o meu propósito?

Em quais áreas gostaria de ter um melhor desempenho?

Quais são as minhas metas de desenvolvimento?

Como um mentor pode me ajudar neste processo?

Com essas perguntas respondidas, ficará mais fácil encontrar uma pessoa que tenha as habilidades necessárias para ajudá-lo de maneira mais assertiva.

O próximo passo é encontrar este orientador. As buscas podem começar a partir de um olhar curioso ao seu redor, considerando pessoas referências em suas áreas de atuação ou inspiradoras, mas vale destacar que essa busca não precisa se limitar apenas à sua rede profissional.

É possível encontrar um mentor em:

Contatos antigos ou ex-chefes;

Comunidades e fóruns online relacionados à sua área de atuação;

Eventos de networking;

Redes sociais, como o LinkedIn;

Programas de mentoria.

Lembre-se: um mentor é alguém mais experiente para direcionar alguém menos experiente, ou seja, qualquer pessoa que esteja disposta a passar os seus conhecimentos e experiências adiante pode oferecer uma mentoria de carreira.

