Inteligência Artificial no mundo corporativo: Como a IA está transformando e impactando empresas

Amy Lynn Webb - futurista americana, fundadora e CEO do Future Today Institute - ressaltou durante South by Southwest (SXSW) deste ano: Nós não podemos ser espectadores de trends.

As inteligências artificiais chegaram para ficar. Mas elas ainda não revolucionaram o trabalho - e quem não se adaptar rapidamente, vai ficar para trás.

Segundo pesquisa realizada pelo Cetic.BR, 22% das pequenas empresas e 37% das grandes já utilizam IA em seus processos. Os benefícios são muitos: desde otimização de processos até o desenvolvimento de estratégias mais assertivas.

Como a IA pode ajudar sua empresa

1. Automatização de tarefas

A IA consegue automatizar uma ampla gama de tarefas rotineiras e repetitivas, liberando tempo precioso para que os profissionais se concentrem em atividades mais complexas e estratégicas. Com a automatização, é possível reduzir o tempo gasto em processos burocráticos e direcionar esforços para iniciativas de maior valor.

2. Análise de dados em grande escala

Com a capacidade de processar e analisar grandes volumes de dados em alta velocidade, a IA permite que as empresas tomem decisões baseadas em dados de forma mais eficiente. Os gestores podem utilizar a IA para analisar informações sobre desempenho, engajamento dos funcionários, rotatividade e outros indicadores-chave, obtendo insights valiosos para aprimorar suas estratégias de gestão de pessoas.

3. Previsão de tendências

A IA é capaz de identificar padrões e tendências emergentes nos dados, permitindo que os gestores respondam de forma proativa às mudanças do mercado. Ao antecipar demandas futuras as empresas podem se preparar adequadamente, evitando lacunas de competências e garantindo uma força de trabalho capacitada e alinhada com os objetivos estratégicos.

A Witseed, plataforma de streaming de educação corporativa da EXAME, por exemplo, utiliza Inteligência Artificial para indicar outros cursos com base nos cursos já concluídos pelo aluno, analisando gostos e tendências.

4. Redução de erros

A IA pode ajudar a minimizar os erros humanos, melhorando a precisão e a qualidade do trabalho realizado. Com a automatização de tarefas e a análise precisa de dados, é possível reduzir falhas operacionais e garantir processos mais eficientes e confiáveis.

Esse texto, inclusive, contou com a ajuda do ChatGPT e do Grammarly para ser revisado, poupando pelo menos 1 hora de trabalho.

5. Personalização do atendimento ao cliente

Através do aprendizado de máquina, a IA pode personalizar a experiência do cliente. Com a capacidade de compreender e responder às necessidades individuais dos clientes, é possível aprimorar a satisfação e a retenção.

Mas atenção, como Miguel Fernandes, CTO da Witseed by Exame, ressalta: “Como qualquer solução de tecnologia, não basta você construir. Você tem que medir e aprender para que você possa construir de novo e melhor."

Mesmo com o uso de IAs, é necessário acompanhar os indicadores de performance de perto, para garantir que não há nenhum ponto a ser otimizado. E a Exame pode te ajudar nisso:

Enquanto a IA agiliza pontos como os citados acima, o seu time pode desenvolver outras habilidades, como a Wheaton - líder nacional no fornecimento de embalagens de vidro para os segmentos de Perfumaria e Cosméticos e Farmacêutico - fez: Em 10 meses, a Witseed, braço corporativo realizou um treinamento para o time estratégico da Wheaton com foco no desenvolvimento da capacidade analítica dos profissionais, somando mais de mil horas de treinamento.

A Exame reuniu as melhores estratégias para inserir a inteligência artificial nas empresas e criou uma capacitação in company personalizada e especializada.

A experiência, completamente customizável, garante alinhamento direto com Diretores e Recursos Humanos para produzir em conjunto o conteúdo da capacitação, construindo as métricas de sucesso e expectativas de cada organização. Além de proporcionar experiências significativas para que seus colaboradores possam aproveitar ao máximo o tempo valioso para aprender de fato, em vez de apenas ficarem lendo apresentações de slides, resolução de cases ou tirando dúvidas.

Os modelos de treinamento variam de acordo com o tempo: é possível escolher entre uma palestra com foco em insights poderosos com um especialista em IA da EXAME ou uma capacitação intensiva, com conhecimentos práticos e ferramentas para alavancar o poder da IA na sua empresa.

Para inscrever sua empresa, basta acessar o link a seguir e falar com um dos especialistas da Exame: clique aqui.