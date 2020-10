O novo mainstream é nicho, o novo entretenimento é educativo

Nos últimos meses, vimos muitas tendências se acelerarem, enquanto outras perderam o sentido e acabaram deixadas de lado. Mas como essa mudança de paradigma impactou na comunicação e atuação das marcas? De inúmeras formas. Agora, as marcas e empresas passam pelo desafio de planejar e desenvolver estratégias de acordo com os novos hábitos trazidos pela crise.

Essa nova abordagem também impacta nos formatos de conteúdo e públicos com quem as marcas querem falar. Acompanhar e entender o comportamento das diferentes gerações é crucial na criação e desenvolvimento de conteúdo.

Áudio é o queridinho da geração Z! Segundo o Spotify, essa geração recorre ao áudio não só pelo entretenimento e abastecimento cultural, mas também para consumir conteúdos relacionados com a saúde mental. Além disso, para este público, músicas e podcasts são formas de criar comunidade e conhecer novas culturas.

Já quando falamos do público infantil, nos deparamos com um conceito chamado edutainment. Isso nada mais é do que criar conteúdos educativos e divertidos. Para esta geração, a criatividade precisa vir em primeiro lugar. Não à toa, esta é uma das categorias que mais cresce. Recentemente, um levantamento mostrou que entre os top 10 vídeos mais vistos de todos os tempos no YouTube, quatro são conteúdos infantis e três deles são músicas para crianças, incluindo “Baby Shark”, que é um dos vídeos mais assistidos na história.

E como falamos sobre gerações e comportamentos, é preciso também ficar de olho nas tendências que estão ganhando visibilidade neste período. O Facebook está com um novo projeto que, mesmo ainda em fase de teste, quer nichar comunidades. O interessante aqui é que cada vez mais as redes sociais estão buscando conversar com grupos menores para ter mais relevância e trabalhar com dados e segmentações mais assertivas.

O Instagram também anunciou que vai diminuir a importância do número de seguidores para verificar contas. A palavra de ordem aqui é INCLUSÃO de minorias. A plataforma se comprometeu, por exemplo, a potencializar vozes de criadores, jornalistas, artistas e influenciadores negros.

Veja essa e outras notícias da semana na nossa curadoria Bússola.

Boa leitura!

Deloitte aponta sete tendências de marketing para 2021

Geração Z usa áudio para se manter sã

Conteúdo infantil ganha relevância no digital

Facebook testa rede social de comunidades pequenas para você se aproximar de vizinhos

Instagram revisa critérios para verificação de contas

