​​O alinhamento de equipe é a base para uma cultura empresarial forte e inspiradora

Por Marcela Bianchin*

Atitudes, comportamentos e a maneira como os profissionais se relacionam dentro de uma empresa, partindo da ideia de que pessoas são plurais e pensam de formas diferentes, podem ser uma barreira caso a equipe não esteja na mesma página e em convergência com a cultura organizacional de onde trabalham.

Por isso, um fator crucial para criar um ambiente empresarial positivo e inspirador é o alinhamento em equipe com o propósito de compartilhar valores da organização.

Ter uma cultura organizacional forte é um dos pilares fundamentais para o sucesso de uma empresa. Isso não apenas porque ela garante que todos estejam alinhados com os modelos de atuação internos, mas também porque serve como uma bússola para novos colaboradores que chegam à empresa, já que possibilita a integração e mantém a empresa longeva.

Em uma pesquisa realizada de janeiro a março de 2023, pela Maitreya, consultoria empresarial que estrutura e prepara as companhias para um real crescimento, 71,4% dos negócios consideram a cultura organizacional como fator importante para o sucesso.

Como ter uma cultura organizacional forte?

Vejo que um dos primeiros passos para ter uma equipe alinhada aos seus pilares é ter iniciativas de endomarketing, pois isso auxilia na compreensão do propósito e dos valores da organização, e quando os membros da equipe entendem e abraçam esses dois conceitos, eles se tornam mais engajados e comprometidos com seu trabalho.

Em sequência, a pesquisa de clima é uma ferramenta importantíssima para identificar se a cultura pregada chega até a prática, e, com isso, criar uma rotina de valorização. Se o alinhamento em equipe em relação ao propósito e valores é aplicado, nasce daí uma identidade coletiva poderosa.

Unindo os times

Os colaboradores se unem em torno de uma visão comum, compartilhando objetivos, e acreditam no impacto positivo que podem gerar juntos. Esse sentimento de pertencimento fortalece os laços entre os membros da equipe, promove a colaboração e aumenta a motivação. Nesse cenário, workshops com gestores sobre cultura, com o objetivo de promover autonomia e dividir responsabilidades, são investimentos de tempo que geram bons frutos.

Também é importante destacar que, ao fortalecer o engajamento da equipe, todos se tornam mais comprometidos com os resultados e entregas. Os colaboradores compreendem a importância de atender às necessidades dos clientes e trabalham em conjunto para fornecer soluções eficazes.

Outro ponto importante ao construir uma cultura empresarial sólida é o quanto ela se torna um fator atrativo para os melhores talentos. Profissionais que compartilham dos mesmos princípios e visão se sentem atraídos por organizações que valorizam esses aspectos. Além disso, colaboradores que se identificam com a cultura da empresa têm maior satisfação e são mais propensos a permanecer na organização a longo prazo. Em outras palavras, a cultura atrai, e a vivência fideliza.

Por fim, toda essa sinergia interna gera confiança e um diferencial competitivo para a organização na visão dos clientes. Atitudes, comportamentos e a maneira como os profissionais se relacionam dentro de uma empresa não são mais uma barreira, mas sim uma mecânica impulsionadora de todo o potencial que uma companhia tem a oferecer.

*Marcela Bianchin é fundadora e CEO da Vogel Health

