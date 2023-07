Ela mudou de carreira e agora é referência em Treinamento & Desenvolvimento no Brasil

Nem sempre a formação convencional é o que dita toda a trajetória profissional de uma pessoa. Exemplo disso é a executiva Constanza Hummel. Formada em farmácia e em biologia, ela decidiu usar sua experiência para iniciar o próprio negócio, dando foco para educação corporativa.

Com mais de 20 anos de carreira em vendas, marketing e Treinamento & Desenvolvimento (T&D), a executiva fundou, em 2012, a Building 8, empresa referência em treinamento e desenvolvimento corporativo, com o propósito de apoiar empresas e profissionais a alcançarem todo o seu potencial por meio de estratégias e experiências de aprendizagem.

A executiva desenvolveu habilidades de liderança e reuniu experiências até decidir se tornar empreendedora

A empresária iniciou sua jornada profissional aos 21 anos como farmacêutica hospitalar, função que lhe permitiu entender e ganhar experiência na gestão de pessoas e criar soluções com poucos recursos. “Tinha uma equipe de mais de 10 funcionárias e gerenciava todas as questões que envolviam medicamentos no hospital. Ainda nesse período fui professora da Disciplina de Farmácia Hospital da UNISANTOS. Era responsável por orientar os alunos e para aqueles que se interessavam em investir nessa frente, oferecia estágios e imersões no hospital”, diz.

Com esse aprendizado, Constanza se debruçou sobre o ecossistema de saúde. Sua primeira missão fora do hospital foi ser representante da Roche, indústria referência no mercado farmacêutico. “Eu já fazia algumas ações de treinamento no hospital, mas fui conhecer o que era capacitação, desenvolvimento e andragogia nesta oportunidade. Desde a minha chegada na organização, eu fiquei completamente apaixonada e sabia que o meu próximo passo seria coordenar um dos núcleos de T&D”, afirma.

Antes de fundar a Building 8, Constanza assumiu a gerência de um time de T&D na Novartis e também teve uma passagem por marketing em neurociências.

Building 8 precisou passar por adaptações até se tornar o que é hoje

De acordo com a fundadora, mesmo com a experiência necessária para liderar uma organização de T&D, vários desafios surgiram ao longo da sua jornada, como é o caso de mudanças na gestão interna da B8. “Tínhamos um modelo de gestão que estava nos represando. Imediatamente busquei o apoio de mentores que me auxiliaram a pensar em uma transição de um modelo hierárquico para um circular”.

Dessa forma, foi possível criar um novo planejamento que fosse capaz de levar a empresa a um novo momento e expandir. Com diversas metodologias proprietárias e contemporâneas, entre elas, a companhia desenvolveu o ‘Learning Design B8', que apoia na elaboração de estratégias de aprendizagem personalizadas e soluções de treinamento com a missão de transformar os profissionais, as relações e a empresa, alcançado objetivos estratégicos valiosos

“O nosso objetivo é criar ambientes e formatos que facilitem a aprendizagem”, comenta Constanza. “Um dos principais motores dessa evolução é abandonar a ideia de treinamento apoiada numa cultura onde ensinamos sobre o mundo, para seguir uma ideia de aprendizagem em que o colaborador se transforma a partir do envolvimento com o mundo”, afirma.

Por meio da aplicação de iniciativas diversificadas, tudo é construído a partir das dores e desejos dos indivíduos e organização com o objetivo de alavancar o engajamento,a compreensão e o desejo de experimentar e se transformar como profissional. Para isso, podem ser usadas aulas, aprendizagem autodirigida, social, vídeos, palestras e até mesmo jogos. “Temos diversos casos que substituímos iniciativas formais como aulas por um jogo de tabuleiro levando a aprendizagem para um novo patamar, ativa e social, já que os participantes aprendem com as experiências uns dos outros. Então, nada melhor do que aprender enquanto se diverte”, declara.

