No Brasil, 6,3% foram testados para coronavírus, diz IBGE

O IBGE divulgou hoje novos dados com foco na pandemia e informou que, até julho, cerca de 13,3 milhões de brasileiros (6,3% da população) realizaram algum tipo de teste para diagnosticar a Covid-19 (leia) (leia). A pesquisa traz ainda outros insumos importantes relacionados a isolamento social, faixa de pessoas com comorbidades, cuidados com a higiene, nível de desocupação e beneficiados pelo auxílio emergencial (leia) (leia). Os detalhes do levantamento e as íntegras estão disponíveis para consulta (leia).

Segundo o monitoramento das redes sociais do FSB Inteligência, mais de 184 mil citações foram feitas hoje em relação à pandemia. O painel dinâmico completo das citações e tendências você confere aqui.

Já o Instituto FSB Pesquisa elabora diariamente o gráfico abConfira aixo para acompanhar a evolução das mortes por Covid-19 em todo o país.*

Média móvel de óbitos – Instituto FSB Pesquisa – 20/08/2020 Média móvel de óbitos – Instituto FSB Pesquisa – 20/08/2020

As principais notícias do dia seguem a seguir.

Economia

Poder e Política

Saúde e Ciência

Sustentável

Internacional

Corporativo

Varejo e Consumo

Bem estar (em casa)

*O gráfico acompanha a curva de óbitos em cada Unidade da Federação a partir do dia em que a média móvel de 7 dias (somadas as mortes dos últimos 7 dias e divididas por 7) da respectiva região que chega pela primeira vez a 3 óbitos. O objetivo é comparar as curvas de óbitos com base no mesmo período de evolução da doença em cada UF.