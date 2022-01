Nescau usa energia de Rayssa Leal com voz da mãe em nova campanha

“Dona da Energia Toda” e integrante do Time Nescau até os Jogos Olímpicos de Paris 2024, a skatista Rayssa Leal tem um aliado para se manter ativa e forte: o “Fator Crescer”. Essa é a narrativa da nova campanha da marca de achocolatados, em que a atleta de 14 anos aparece pela primeira vez em um comercial ao lado da mãe, Lilian Mendes.

Juntas, mãe e filha resgatam as fases de crescimento da jovem, desde os primeiros passos no esporte até as recentes conquistas no cenário internacional. Fazendo sua estreia em campanhas publicitárias, Lilian tem papel relevante na comunicação, detalhando para as mães os atributos que só Nescau tem, como o “Fator Crescer”, mix de vitaminas e minerais que, combinado a uma alimentação equilibrada, auxiliam no crescimento dos pequenos. Composto por Cálcio, Ferro, Vitaminas do Complexo B, Vitaminas A, C e D, o mix contribui para o fortalecimento dos ossos e manutenção dos músculos, além de funcionar como importante fonte de energia.

Presente nas casas dos brasileiros há 90 anos, Nescau também reforça seu incentivo aos pequenos para uma vida mais ativa na nova campanha. Criado pela agência Ogilvy Brasil, o projeto apresenta o conceito “Energia para crescer jogando”, e consolida elementos como diversão, energia, persistência e talento, assim como o apoio ao crescimento saudável das crianças.

“Nescau sempre esteve presente na mesa das famílias, então trouxemos uma campanha que não apenas reforça nossos diferenciais nutricionais, mas explora outros valores. Dividimos o protagonismo da campanha entre mãe e filha porque entendemos o papel dos pais para o desenvolvimento das crianças. Contamos uma história real da relação da Rayssa e da Lilian com a marca para mostrar esse laço tão forte com o público”, declara Abner Bezerra, Head de Marketing de Nescau e Bebidas da Nestlé Brasil.

“Energia para crescer jogando”

A campanha 360 contempla diversos formatos e pontos de contato com o consumidor. O filme “Crescer”, de 30 segundos, está sendo veiculado em TV aberta, YouTube, Instagram e Facebook. Até março também haverá desdobramentos na mídia exterior nas principais praças de todo o Brasil. Ações interativas no mobiliário urbano, como relógios de rua, Elemídia e pontos de ônibus, farão referência ao “Fator Crescer” e ao conceito “Energia para crescer jogando”. As gôndolas no PDV ganharão ainda comunicação personalizada já com as novas latas e embalagens reformuladas de Nescau.

Para Marcio Fritzen, diretor executivo de criação da Ogilvy Brasil, a essência da campanha é mostrar o quão genuína é a relação de mãe e filha com a marca, e desdobrá-las a todos os brasileiros. “Quando a pessoa gosta e consome o produto de verdade é outra história, não é? É o caso da Rayssa Leal com Nescau. Nada melhor do que pedir para a Lilian Mendes, pela primeira vez na mídia, contar para todas as mães em uma viagem no tempo de onde vem a energia da Rayssa”, diz o criativo.

Essa é a primeira campanha de Rayssa para Nescau. A marca estabeleceu parceria com a skatista em setembro de 2021, e ao longo do próximo ciclo olímpico, contará com a jovem para ativar elementos importantes para a marca. “Eu fiquei muito feliz quando eu soube que ia ter esse apoio durante minha jornada até Paris 2024, porque eu tomo Nescau todos os dias! Todos! Tenho certeza que vamos nos divertir muito”, declara Rayssa.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também