Mundo passa dos 800 mil óbitos

A Universidade Johns Hopkins (EUA), referência no acompanhamento da pandemia, atualizou hoje o quadro global e informou que o número de mortes por coronavírus no mundo superou 800 mil. Há 23 milhões de casos confirmados em 188 países. Estados Unidos, Brasil, México, Índia e Reino Unido lideram em óbitos. Para além desses polos, cresce a preocupação com a Europa, onde novas ondas parecem ganhar força. Detalhes e outros dados recentes estão aqui.

Quadro de novos casos

Situação em 10 países

Segundo o monitoramento das redes sociais do FSB Inteligência, mais de 166 mil citações foram feitas hoje em relação à pandemia. O painel dinâmico completo das citações e tendências você confere aqui.

Já o Instituto FSB Pesquisa elabora diariamente o gráfico abaixo para acompanhar a evolução das mortes por Covid-19 em todo o país.*

Média móvel de óbitos – Instituto FSB Pesquisa – 21/8/2020 Média móvel de óbitos – Instituto FSB Pesquisa – 21/8/2020

As principais notícias do dia seguem a seguir.

Economia

Correios – BNDES seleciona consórcio para preparar desestatização da empresa

BNDES seleciona consórcio para preparar desestatização da empresa Mercado de trabalho – Manutenção de empregos é discutida em 3,6 mil negociações coletivas

Manutenção de empregos é discutida em 3,6 mil negociações coletivas Conjuntura 1 – Elevação do gasto obrigatório do governo ameaça serviços públicos em 2021, diz IFI

– Elevação do gasto obrigatório do governo ameaça serviços públicos em 2021, diz IFI Conjuntura 2 – PIB do 2T trará recessão recorde; analistas veem recuperação pré-crise só em 2022

PIB do 2T trará recessão recorde; analistas veem recuperação pré-crise só em 2022 Desigualdade – Mulher pode levar 20 anos a mais para garantir mesma renda que homem

Mulher pode levar 20 anos a mais para garantir mesma renda que homem Reforma tributária – Receita Federal reafirma apoio a imposto único sobre consumo

Poder e Política

Saúde e Ciência

Cerca de 30 vacinas estão na fase de testes em humanos

Mascne: como o uso de máscaras está mudando a aparência das pessoas

Brasil: 82% afirmam que tomariam vacina contra Covid-19; 7% dizem que não

Site faz placar de pesquisas pró e contra uso de cloroquina

Outra epidemia: a de depressão e ansiedade entre jovens adultos

Covid-19 continua a avançar em comunidades e mata dois índios por dia

Apps para rastrear infectados por Covid-19 viraram só um negócio arriscado

Sustentável

Amazônia 1 – 73% do desmatamento para garimpo aconteceu em áreas protegidas

73% do desmatamento para garimpo aconteceu em áreas protegidas Amazônia 2 – Desmate é causa de 54% dos incêndios

Internacional

Itália: país tem maior número de casos diários desde maio

Alemanha ultrapassa 2 mil novos casos diários de Covid-19

Trump acusa FDA de dificultar testes de vacinas e remédios contra coronavírus

Americanos subestimam letalidade da Covid-19 entre os velhos, diz pesquisa

Papa critica instrumentalização da religião para incitar ódio e violência

Países com mulheres na liderança têm menos mortes por Covid-19, diz estudo

México tem quase 60 mil mortes por Covid-19 e 600 mil casos

Índia quer limitar circulação do vírus durante grande festa religiosa

Corporativo

Varejo e Consumo

Farmácias rebatem supermercados em disputa para vender analgésico

Marcas e produtos que surgiram durante grandes crises mundiais

Bem estar (em casa)

Vida mais simples – Extensões do Chrome que facilitam o trabalho remoto

– Extensões do Chrome que facilitam o trabalho remoto Nova era – Hábitos que vieram para ficar

*O gráfico acompanha a curva de óbitos em cada Unidade da Federação a partir do dia em que a média móvel de 7 dias (somadas as mortes dos últimos 7 dias e divididas por 7) da respectiva região que chega pela primeira vez a 3 óbitos. O objetivo é comparar as curvas de óbitos com base no mesmo período de evolução da doença em cada UF.