Países com mulheres na liderança têm menos mortes por covid-19, diz estudo

Uma nova análise de 194 países, publicada pelo Center for Economic Policy Research e pelo World Economic Forum, mostrou que os países liderados por mulheres tiveram resultados melhores no combate à covid-19. Nesses locais a média de mortalidade cai pela metade quando comparada aos países liderados por homens, devido a rapidez no decreto do lockdown.

“Nossos resultados indicam claramente que as mulheres líderes reagiram mais rápida e decisivamente em face de possíveis fatalidades”, escreveu Supriya Garikipati, economista desenvolvimentista da Universidade de Liverpool e co-autora do estudo.

Para chegar a essa conclusão, os acadêmicos introduziram uma série de variáveis ​​para analisar os dados e fazer comparações confiáveis ​​entre países. Uma delas permitiu a criação de vizinhos mais “próximos” como Sérvia (feminino) e Israel (masculino); Nova Zelândia (feminino) e Irlanda (masculino); Alemanha (feminino) e Reino Unido (masculino) e Bangladesh (feminino) e Paquistão (masculino).

O estudo também sugere que as mulheres estavam mais dispostas a assumir os riscos econômicos ao rapidamente bloquear a circulação de pessoas. O impacto mundial, porém, poderia ser ainda maior considerando que elas lideram apenas 19 países.