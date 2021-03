Mulheres ocupam só 20% das vagas em tech no Brasil, e empresas se unem para mudar

A participação das mulheres no mercado de tecnologia e inovação do Brasil ainda é muito baixa. Segundo dados do IBGE, apenas 20% das vagas são ocupadas por essas profissionais. Há várias causas apontadas para justificar esse número, mas é fato que ainda há muito a avançar, enquanto setor, para que se chegue ao cenário ideal de equidade de gênero.

Nesse contexto, a Z-Tech, hub de tecnologia e inovação da Ambev para pequenos e médios negócios, firmou uma parceria com a PrograMaria para lançar o Sprint Mulheres em Startups, um projeto que envolve aulas, workshops, análise de cases práticos e grupos de networking voltados à inclusão da mulher no mercado de tecnologia. O programa é gratuito, 100% online e não tem limite de inscrições.

O objetivo da iniciativa é criar uma rede de networking entre profissionais mulheres e apresentar ferramentas, metodologias e o ambiente de trabalho de empresas ágeis e inovadoras. O conteúdo da iniciativa, que será ministrada entre os dias 5 e 9 de abril, foi desenhado para atender desde mulheres que têm curiosidade pelo setor até àquelas que já têm formação nas áreas relacionadas.

Segundo Juliana Rodrigues, Diretora Global de Relações Corporativas e Jurídico da Z-Tech, projetos como esse são benéficos ao setor como um todo.

“Nós sabemos que a baixa representatividade feminina ainda é um cenário desafiador para o setor de tecnologia como um todo e precisamos avançar muito, enquanto mercado, para revertermos o quadro atual. Mas temos certeza que vamos chegar lá e, para isso, precisamos de um engajamento conjunto entre toda a sociedade e empresas”, afirma.

As pré-inscrições para participar do projeto já estão abertas e podem ser feitas pelo portal https://www.programaria.org/sprint-mulheres-startups/.

