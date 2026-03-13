MindFlow: o que é saúde social?

Por Cecilia Ivanisk, fundadora da Learn to Fly.



Você provavelmente sabe quantas horas dorme, se está se exercitando o suficiente e o que deveria cortar da dieta. Mas quando foi a última vez que você avaliou, com a mesma seriedade, a qualidade das suas relações? Não a quantidade de contatos na agenda, não o número de conexões no LinkedIn. A profundidade real dos seus vínculos.

Para a ciência, essa dimensão tem nome, metodologia, dados robustos, e os números são mais contundentes do que a maioria das pessoas imagina. A saúde social tem ganhado espaço no debate sobre saúde e merece muito da nossa atenção.

O que é saúde social

O conceito foi sistematizado pela cientista social Kasley Killam, pesquisadora e autora do livro “Saúde Social: A arte e a ciência da conexão humana". Para ela, saúde social é a dimensão do bem-estar que emerge da qualidade das nossas conexões e do nosso senso de comunidade.

Assim como exercitamos músculos físicos, devemos exercitar os "músculos sociais”, que têm impacto direto no corpo, no cérebro e na capacidade de liderar.

Pesquisas compiladas em seu livro mostram que pessoas com senso forte de pertencimento têm 2,6 vezes mais chance de reportar boa saúde. Já quem carece de suporte social apresenta risco até 53% maior de morte prematura.

A Organização Mundial da Saúde declarou a solidão uma prioridade global de saúde pública em 2023. O cirurgião geral dos Estados Unidos, Vivek Murthy, classificou a epidemia de desconexão como uma das maiores ameaças à saúde contemporânea.

O problema, porém, segue subestimado no mundo corporativo precisamente entre quem mais precisaria enfrentá-lo, a liderança.

O que significa ter saúde social na prática

No modelo de Killam, saúde social não se resume a ter muitos contatos ou frequentar eventos de networking. Ela é composta por quatro dimensões que podem ser avaliadas, desenvolvidas e fortalecidas de forma intencional.

A primeira é a qualidade dos vínculos, não o número de conexões, mas a profundidade delas. Relações marcadas por confiança mútua, reciprocidade e presença genuína têm impacto mensurável na saúde.

A segunda é o senso de pertencimento, a percepção de fazer parte de algo maior do que si mesmo. A terceira é a capacidade de dar e receber suporte, tanto nos momentos de crise quanto no cotidiano. E a quarta é o engajamento social ativo, que envolve presença real nas interações, não apenas disponibilidade física ou virtual.

Para tornar isso mais concreto, Killam propõe o que chama de diretriz 5-3-1: interagir com pelo menos cinco pessoas diferentes por semana, fortalecer três relações próximas de forma consistente e dedicar uma hora diária a conexões com significado real. O objetivo não é maximizar contatos, mas calibrar a frequência e a qualidade das interações com o que o cérebro e o corpo precisam para funcionar bem.

Conexão como ferramenta de liderança

Há um desdobramento dessa discussão que merece atenção particular para quem lidera times: saúde social não é apenas individual. Um líder que cultiva conexões reais influencia diretamente o senso de pertencimento e o engajamento da sua equipe.



A pesquisadora da Wharton School mostrou que a solidão no local de trabalho reduz o comprometimento emocional dos gestores com a organização e que colegas tendem a perceber líderes solitários como distantes e menos acessíveis, gerando menos interações úteis e aprofundando ainda mais o isolamento.

O que o líder modela nas suas relações se torna o padrão implícito do time. A forma como ele trata a própria vulnerabilidade, a qualidade da escuta que oferece, a presença real que traz para as interações comunicam algo que nenhum discurso de valores corporativos consegue substituir.

Conexão, nesse sentido, não é um tema secundário, é uma ferramenta de gestão, e ignorá-la tem custos concretos em clima organizacional, em retenção de talentos e em capacidade de inovar sob pressão.

Por onde começar

Killam aponta que o ponto de partida é a consciência: perceber a qualidade (não a quantidade) das conexões que você já tem, identificar onde há superficialidade onde poderia haver profundidade e reconhecer os padrões que sustentam o isolamento.

Mentoria, grupos de desenvolvimento e espaços estruturados de troca entre pares são ferramentas que, quando bem conduzidos, criam exatamente esse tipo de vínculo: conexões com profundidade, reciprocidade e propósito compartilhado.

Não por acaso, programas de desenvolvimento que incluem essa dimensão relacional tendem a produzir resultados que vão além do profissional.

Antes de encerrar, algumas perguntas para levar:

Quais são as relações na sua vida profissional que têm profundidade real?

Em quais contextos você se sente genuinamente pertencente?

E quando foi a última vez que você investiu tempo e intenção em construir ou fortalecer um vínculo, não por obrigação de agenda, mas por escolha?

A ciência já tem a resposta sobre o que está em jogo. A pergunta agora é o que você vai fazer com ela.