Mauro Wainstock: reinventar, verbo permanentemente transitivo

Uma das palavras mais pronunciadas no mundo do trabalho é reinvenção. No entanto, ela está muito mais associada à mudança de mindset do que a transformações radicais.

Reinventar é encontrar a essência do profissional, o propósito, os desejos e o potencial.

Reinventar é descobrir os diferenciais, a importância da experiência, o poder dos relacionamentos e conseguir avançar no amadurecimento emocional.

Reinventar é ter capacidade de se abrir para o novo, planejar antes de agir e ter resiliência para superar os inevitáveis desafios.

Reinventar é entender que o mesmo pode ser feito de outras formas, que a disrupção pode estar na simplicidade e que inovar deve rimar com concretizar.

Reinventar é ter a humildade para admirar, mas também a autoestima para ponderar.

Reinventar não é necessariamente transitar de carreira, mas também pode ser.

Reinventar não é esperar para recomeçar aos 40 anos, mas a todo momento.

Reinventar não é mudar por mudar, mas sempre questionar.

Reinventar não é um verbo paralisante, mas uma ação contínua.

Reinventar não está no futuro, mas no presente.

Reinventar é refletir, aprender, equilibrar, solucionar.

Reinventar não é apenas criar, mas construir.

Reinventar não é modismo, é postura.

Reinventar é participar, ajudar, integrar, diversificar.

Reinventar é respeitar. Se autorrespeitar. Se valorizar.

Reinventar é escutar, vivenciar, adaptar.

Reinventar é pronunciar “nãos” incômodos e “sims” convictos.

Reinventar é rechear a jornada com positividade e abraçar o resultado com gratidão.

Reinventar: verbo fácil de conjugar, indispensável de aplicar.

*Mauro Wainstock tem 30 anos de experiência em comunicação. Foi nomeado Linkedin Top Voice e atua como mentor de executivos sobre marca profissional. É sócio-fundador do HUB 40+, consultoria empresarial focada no público acima dos 40 anos

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Fatfire: você quer entrar nessa onda ou prefere o quiet quitting?

Quiet Firing: veja se você está na frigideira para ser demitido

Quiet quitting: desistência silenciosa ou proteção contra burn out