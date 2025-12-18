Mais de 400 vagas para quem quer começar 2026 empregado

Na última leva do ano, separamos mais de 400 vagas, incluindo oportunidades para estágio e programas de Jovem Aprendiz.

Com benefícios, contrato CLT e modelos remoto, híbrido e presencial, as empresas oferecem oportunidades diversas para quem quer começar 2026 com emprego estável e uma trajetória bem planejada.

Uma dica de navegação: se estiver no computador, aperte o “Ctrl+F” para procurar a área ou cargo que deseja. Se estiver no celular, acesse as opções do navegador e toque em “encontrar na página”.

Oportunidades em diversos setores

Grupo Zelo:

São mais de 300 vagas em áreas como comercial, administrativa, operacional e tecnologia. Há funções para vendedor externo, motorista, assistente administrativo e estagiário, incluindo vagas para PcD.

As contratações são CLT com benefícios como planos de saúde e odontológico, concentradas em MG, PE, ES, BA e CE.

Inscrições em: https://grupozelo.pandape.infojobs.com.br/ .

“Com a economia em alta e as empresas ampliando seus quadros, esta é a chance de começar 2026 empregado, com possibilidade real de desenvolvimento profissional e construção de carreira”, diz Cristina Franco, diretora de RH do Grupo Zelo.

Colégio Visconde de Porto Seguro:

A instituição dispõe de 28 vagas nos campi de São Paulo (SP) e Valinhos (SP) para as áreas pedagógica, administrativa e operacional.

Os cargos incluem docentes, assistentes educacionais, berçaristas e estágios em licenciaturas (Pedagogia, Psicologia, Letras-Alemão, entre outros).

O colégio oferece vagas afirmativas para PcD e as candidaturas ocorrem pelo site oficial.

TransÔnibus:

São 43 vagas na Baixada Fluminense (RJ) distribuídas entre empresas como Expresso São Francisco, Linave, Transportadora Tinguá, Fazeni, Vera Cruz e Nossa Senhora da Penha.

As funções abrangem motoristas, mecânicos, lanterneiros e manobristas.

Os interessados devem encaminhar seus currículos para os e-mails específicos de cada companhia:

rh@expresso-sf.com.br

curriculos@linavetransportes.com.br

bancodetalentos@transportadoratingua.com.br

recrutamentos.rh1@gmail.com

rh@autoviacaoveracruz.com.br

rh.autoviacao@gmail.com

Oxitec:

A empresa de biotecnologia busca:

Desenvolvedor(a) Full Stack – modelo híbrido em Campinas.

Desenvolvedor(a) Backend – modelo remoto.

As vagas são CLT com benefícios completos. Inscrições em: https://www.oxitec.com/br/carreiras#carreiras.

Programas de estágio e Jovem Aprendiz para 2026

Andrade Gutierrez:

Oferece 52 vagas de estágio em SP, MG e RJ para estudantes de Engenharia, Administração e áreas correlatas com formatura entre julho e dezembro de 2027.

A bolsa-auxílio é progressiva, chegando a R$ 2.200.

Inscrições até 25 de janeiro em: https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/andradegutierrez/ .

Mineração Morro do Ipê:

O programa de estágio 2026 na região de Belo Horizonte foca em estudantes a partir do 3º período de cursos como Engenharia, Geologia e Comunicação.

Oferece trilha formativa e chance de efetivação.

Inscrições até 31 de dezembro: https://trabalheconosco.vagas.com.br/mineracao-ipe .

Porto Sudeste:

Localizado em Itaguaí (RJ), o terminal abriu vagas para universitários a partir do 3º período em áreas como Logística, Direito e Engenharias.

O programa inclui jornada ajustada e bolsa compatível.

Inscrições até 2 de janeiro: https://vagas.com.br/v2777122 .

Grupo Salta Educação:

O programa "Estagiar para Transformar" oferece 20 vagas para estudantes de Pedagogia em nove estados (incluindo SP, RJ e MG).

O foco é a gestão pedagógica via job rotation.

Inscrições até 25 de janeiro em: www.estagiarparatransformar.com.br .

Solar Coca-Cola:

Disponibiliza 30 vagas para Jovem Aprendiz em Várzea Grande (MT) para formação em Técnico em Eletromecânica, com início em janeiro de 2026.