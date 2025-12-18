Mais de 400 vagas para quem quer começar 2026 empregado

Confira as vagas de diferentes empresas de todo o Brasil (Rodfranz/Getty Images)
Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 15h00.
Na última leva do ano, separamos mais de 400 vagas, incluindo oportunidades para estágio e programas de Jovem Aprendiz.
Com benefícios, contrato CLT e modelos remoto, híbrido e presencial, as empresas oferecem oportunidades diversas para quem quer começar 2026 com emprego estável e uma trajetória bem planejada.
São mais de 300 vagas em áreas como comercial, administrativa, operacional e tecnologia. Há funções para vendedor externo, motorista, assistente administrativo e estagiário, incluindo vagas para PcD.
“Com a economia em alta e as empresas ampliando seus quadros, esta é a chance de começar 2026 empregado, com possibilidade real de desenvolvimento profissional e construção de carreira”, diz Cristina Franco, diretora de RH do Grupo Zelo.
A instituição dispõe de 28 vagas nos campi de São Paulo (SP) e Valinhos (SP) para as áreas pedagógica, administrativa e operacional.
Os cargos incluem docentes, assistentes educacionais, berçaristas e estágios em licenciaturas (Pedagogia, Psicologia, Letras-Alemão, entre outros).
São 43 vagas na Baixada Fluminense (RJ) distribuídas entre empresas como Expresso São Francisco, Linave, Transportadora Tinguá, Fazeni, Vera Cruz e Nossa Senhora da Penha.
As funções abrangem motoristas, mecânicos, lanterneiros e manobristas.
Os interessados devem encaminhar seus currículos para os e-mails específicos de cada companhia:
A empresa de biotecnologia busca:
As vagas são CLT com benefícios completos. Inscrições em: https://www.oxitec.com/br/carreiras#carreiras.
Oferece 52 vagas de estágio em SP, MG e RJ para estudantes de Engenharia, Administração e áreas correlatas com formatura entre julho e dezembro de 2027.
O programa de estágio 2026 na região de Belo Horizonte foca em estudantes a partir do 3º período de cursos como Engenharia, Geologia e Comunicação.
Localizado em Itaguaí (RJ), o terminal abriu vagas para universitários a partir do 3º período em áreas como Logística, Direito e Engenharias.
O programa "Estagiar para Transformar" oferece 20 vagas para estudantes de Pedagogia em nove estados (incluindo SP, RJ e MG).
Disponibiliza 30 vagas para Jovem Aprendiz em Várzea Grande (MT) para formação em Técnico em Eletromecânica, com início em janeiro de 2026.