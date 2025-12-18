Bússola

Um conteúdo Bússola

Mais de 400 vagas para quem quer começar 2026 empregado

Empresas entregam últimas oportunidades de 2025, incluindo oportunidades para estágio, Jovem Aprendiz e cargos variados

Confira as vagas de diferentes empresas de todo o Brasil (Rodfranz/Getty Images)

Bússola
Bússola

Plataforma de conteúdo

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 15h00.

Na última leva do ano, separamos mais de 400 vagas, incluindo oportunidades para estágio e programas de Jovem Aprendiz

Com benefícios, contrato CLT e modelos remoto, híbrido e presencial, as empresas oferecem oportunidades diversas para quem quer começar 2026 com emprego estável e uma trajetória bem planejada. 

  • Uma dica de navegação: se estiver no computador, aperte o “Ctrl+F” para procurar a área ou cargo que deseja. Se estiver no celular, acesse as opções do navegador e toque em “encontrar na página”.

Oportunidades em diversos setores

Grupo Zelo: 

São mais de 300 vagas em áreas como comercial, administrativa, operacional e tecnologia. Há funções para vendedor externo, motorista, assistente administrativo e estagiário, incluindo vagas para PcD. 

“Com a economia em alta e as empresas ampliando seus quadros, esta é a chance de começar 2026 empregado, com possibilidade real de desenvolvimento profissional e construção de carreira”, diz Cristina Franco, diretora de RH do Grupo Zelo.

Colégio Visconde de Porto Seguro: 

A instituição dispõe de 28 vagas nos campi de São Paulo (SP) e Valinhos (SP) para as áreas pedagógica, administrativa e operacional. 

Os cargos incluem docentes, assistentes educacionais, berçaristas e estágios em licenciaturas (Pedagogia, Psicologia, Letras-Alemão, entre outros). 

  • O colégio oferece vagas afirmativas para PcD e as candidaturas ocorrem pelo site oficial.

TransÔnibus: 

São 43 vagas na Baixada Fluminense (RJ) distribuídas entre empresas como Expresso São Francisco, Linave, Transportadora Tinguá, Fazeni, Vera Cruz e Nossa Senhora da Penha. 

As funções abrangem motoristas, mecânicos, lanterneiros e manobristas. 

Os interessados devem encaminhar seus currículos para os e-mails específicos de cada companhia: 

  • rh@expresso-sf.com.br
  • curriculos@linavetransportes.com.br
  • bancodetalentos@transportadoratingua.com.br
  • recrutamentos.rh1@gmail.com 
  • rh@autoviacaoveracruz.com.br
  • rh.autoviacao@gmail.com

Oxitec: 

A empresa de biotecnologia busca:

  • Desenvolvedor(a) Full Stack – modelo híbrido em Campinas.
  • Desenvolvedor(a) Backend – modelo remoto. 

As vagas são CLT com benefícios completos. Inscrições em: https://www.oxitec.com/br/carreiras#carreiras.

Programas de estágio e Jovem Aprendiz para 2026

Andrade Gutierrez: 

Oferece 52 vagas de estágio em SP, MG e RJ para estudantes de Engenharia, Administração e áreas correlatas com formatura entre julho e dezembro de 2027. 

Mineração Morro do Ipê: 

O programa de estágio 2026 na região de Belo Horizonte foca em estudantes a partir do 3º período de cursos como Engenharia, Geologia e Comunicação. 

Porto Sudeste: 

Localizado em Itaguaí (RJ), o terminal abriu vagas para universitários a partir do 3º período em áreas como Logística, Direito e Engenharias. 

Grupo Salta Educação: 

O programa "Estagiar para Transformar" oferece 20 vagas para estudantes de Pedagogia em nove estados (incluindo SP, RJ e MG). 

Solar Coca-Cola: 

Disponibiliza 30 vagas para Jovem Aprendiz em Várzea Grande (MT) para formação em Técnico em Eletromecânica, com início em janeiro de 2026. 

