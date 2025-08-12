Quer trabalhar na Tesla? Empresa de Musk paga R$ 180 por hora para operadores de carros autônomos

A Tesla abriu vagas no Queens, em Nova York, para operadores de veículos autônomos, com remuneração de até US$ 33,66 (algo em torno de R$ 181 por hora). As funções envolvem a operação de carros de engenharia equipados com sistemas de direção autônoma.

De acordo com a empresa de Elon Musk, profissionais atuarão na coleta e análise de dados, operação de dispositivos de gravação, depuração de softwares e fornecimento de feedback técnico. O trabalho exige disponibilidade para horários flexíveis, incluindo finais de semana, e habilidade para lidar com ferramentas de coleta de dados e solução de problemas.

Salários e benefícios

De acordo com as vagas publicadas no site da Tesla, um operador de testes I pode receber entre US$ 25,25 e US$ 27,60 por hora, enquanto um operador de testes II ganha de US$ 28,75 a US$ 30,60 por hora.

Turnos vespertinos e noturnos pagam um adicional de 10%, o que eleva o valor para até US$ 33,66 na faixa mais alta. Todos os contratados têm direito a benefícios.

O trabalho pode ser realizado de terça a sábado ou de domingo a quinta, com turnos diurnos, vespertinos ou noturnos. O salário mínimo para grandes empresas na cidade de Nova York é de, geralmente, US$ 16,50 por hora.

Expansão

Embora esteja contratando na cidade, a Tesla não solicitou autorização para testar veículos autônomos em Nova York, segundo informações do Departamento de Transportes municipal à Business Insider. A cidade implementou requisitos de segurança para testes no ano passado, citando o tráfego local como um dos mais complexos do país.

Atualmente, a companhia opera um número limitado de robotáxis em Austin, Texas, e iniciou serviços em São Francisco com motoristas de segurança prontos para assumir o controle. A empresa também mantém vagas abertas para operadores na Flórida, Texas e Califórnia, com remuneração semelhante à oferecida no Queens.

Durante a teleconferência de resultados de julho, Musk afirmou que a meta é disponibilizar o serviço autônomo em grande parte dos Estados Unidos ainda neste ano, dependendo das aprovações regulatórias.

O mercado de robotáxis nos EUA conta ainda com concorrentes como a Waymo, da Alphabet, e a Lyft, que recentemente iniciou operações na Europa.