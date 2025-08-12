Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Quer trabalhar na Tesla? Empresa de Musk paga R$ 180 por hora para operadores de carros autônomos

Selecionados participarão de testes em áreas estratégicas para o desenvolvimento da tecnologia

Tesla abre vagas para profissionais que realizem testes em veículos autônomos (Jeremy Moeller/Getty Images)

Tesla abre vagas para profissionais que realizem testes em veículos autônomos (Jeremy Moeller/Getty Images)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 17h09.

A Tesla abriu vagas no Queens, em Nova York, para operadores de veículos autônomos, com remuneração de até US$ 33,66 (algo em torno de R$ 181 por hora). As funções envolvem a operação de carros de engenharia equipados com sistemas de direção autônoma.

De acordo com a empresa de Elon Musk, profissionais atuarão na coleta e análise de dados, operação de dispositivos de gravação, depuração de softwares e fornecimento de feedback técnico. O trabalho exige disponibilidade para horários flexíveis, incluindo finais de semana, e habilidade para lidar com ferramentas de coleta de dados e solução de problemas.

Salários e benefícios

De acordo com as vagas publicadas no site da Tesla, um operador de testes I pode receber entre US$ 25,25 e US$ 27,60 por hora, enquanto um operador de testes II ganha de US$ 28,75 a US$ 30,60 por hora.

Turnos vespertinos e noturnos pagam um adicional de 10%, o que eleva o valor para até US$ 33,66 na faixa mais alta. Todos os contratados têm direito a benefícios.

O trabalho pode ser realizado de terça a sábado ou de domingo a quinta, com turnos diurnos, vespertinos ou noturnos. O salário mínimo para grandes empresas na cidade de Nova York é de, geralmente, US$ 16,50 por hora.

Expansão

Embora esteja contratando na cidade, a Tesla não solicitou autorização para testar veículos autônomos em Nova York, segundo informações do Departamento de Transportes municipal à Business Insider. A cidade implementou requisitos de segurança para testes no ano passado, citando o tráfego local como um dos mais complexos do país.

Atualmente, a companhia opera um número limitado de robotáxis em Austin, Texas, e iniciou serviços em São Francisco com motoristas de segurança prontos para assumir o controle. A empresa também mantém vagas abertas para operadores na Flórida, Texas e Califórnia, com remuneração semelhante à oferecida no Queens.

Durante a teleconferência de resultados de julho, Musk afirmou que a meta é disponibilizar o serviço autônomo em grande parte dos Estados Unidos ainda neste ano, dependendo das aprovações regulatórias.

O mercado de robotáxis nos EUA conta ainda com concorrentes como a Waymo, da Alphabet, e a Lyft, que recentemente iniciou operações na Europa.

Acompanhe tudo sobre:TeslaCarros autônomosElon Musk

Mais de Carreira

As ferramentas gratuitas que revelam seu engajamento no Instagram e TikTok

Como identificar um líder tóxico pelas palavras que ele usa? Essas três frases são sinais de alerta

Esta neurocientista americana criou técnica de 5 minutos que ajuda a manter o foco mesmo sob pressão

As estratégias de produtividade da CEO de 39 anos: ‘Estou sempre procurando comprar tempo de volta’

Mais na Exame

Esporte

América de Cali x Fluminense: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa Sul-Americana

Exame IN

Na queda recente da bolsa, não houve trade Brasil nem eleitoral, diz Lion, da Ibiuna

Pop

Lollapalooza 2026: venda geral de ingressos começa nesta quinta; veja valor e como comprar

Brasil

Moraes autoriza Bolsonaro a realizar exames em hospital