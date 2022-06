Trabalhe em startups: confira mais de 200 vagas abertas com home office

De executivos a analistas, muitos profissionais têm trocado grandes companhias por negócios inovadores recém-criados, em um movimento de migração das empresas tradicionais para as chamadas startups.

Seja por uma ideia de negócio ousada ou pela capacidade de proporcionar grande ascensão na carreira do profissional, o fato é que há busca por oportunidades nessas empresas inovadoras de crescimento acelerado.

Pensando nisso, a EXAME listou mais de 200 vagas de emprego em startups aqui no Brasil. As posições são para trabalho remoto e presencial. Confira:

REfuturiza

A REfuturiza Empregos está com 147 vagas de emprego abertas em todo o país. As oportunidades são para as mais diversas áreas, como vendedor, enfermeiro, analista financeiro, gerente comercial entre outras.

Os interessados devem acessar o site oficial de contratação da empresa.

Clicksign

A Clicksign, empresa brasileira pioneira em fornecer uma tecnologia para assinaturas eletrônicas e digitais, está com 17 vagas em aberto, todas home office, nas áreas de tecnologia e vendas.

Os interessados podem realizar as inscrições no site de contratação da empresa.

Casai

A Casai, startup de hospedagem latino-americana, está em constante expansão e em busca dos melhores talentos do mercado. A empresa tem 4 vagas abertas para cargos como Agente de Hospitalidade Jr., Gerente de Finanças, Designer de Social Jr., Coordenador de conteúdo de Social, Analista de Suporte Técnico, entre outros.

Todas as oportunidades podem ser conferidas no site oficial de contratação da empresa, basta selecionar o filtro para a cidade desejada.

Yuca

A Yuca é a proptech referência em soluções de moradias descomplicadas. Com mais de 900 quartos sob gestão na cidade de São Paulo, a startup atua no processo de ponta a ponta no mercado imobiliário: desde a compra ou aluguel de um imóvel, passando pela reforma até o contato com os proprietários e inquilinos.

Em constante crescimento, a startup anuncia 12 vagas de trabalho em áreas como arquitetura, community, engenharia, people, design, vendas e tecnologia, em cargos que vão desde de estágio até experiências Seniors.

Para se candidatar e saber mais sobre as vagas basta acessar a página de contratação da empresa.

Rei do Pitaco

A sportstech Rei do Pitaco é uma plataforma de fantasy game diário na qual os usuários escalam jogadores das ligas profissionais de futebol e pontuam de acordo com o desempenho desses atletas na vida real. Neste mês de maio, a sportstech abriu mais de 10 vagas, entre elas: UX Writer Sênior, Staff Product Designer, SEO Team Leader e Head of SportsBook.

Para saber mais sobre as vagas disponíveis e os benefícios de trabalhar em uma startup líder, acesse o Linkedin do Rei do Pitaco.

Pontomais

A Pontomais, plataforma de controle de ponto online, está com 4 vagas abertas de DEVs para o setor de Tecnologia. A startup que nasceu com a missão de levar mais tempo para o RH, a fim de que o setor tenha tempo de desenvolver pessoas e transformar histórias, oferece soluções, faz o desenvolvimento de softwares voltados para o controle de ponto e soluções de desburocratização de processos de R.

Atualmente, a empresa conta com mais de 16 mil empresas como clientes e segue em constante desenvolvimento.

Para ser um pontomaker, como são chamados os colaboradores da empresa, basta acessar a página de contratação da empresa.

Todas as oportunidades de vagas em tecnologia são no modelo de home office.

Convenia

A Convenia, HRtech com soluções voltadas para a otimização de tempo e custos para as empresas, está com 7 vagas de emprego abertas. As oportunidades são para analista de hubspot - automação e marketing, analista de implantação de folha de pagamento pleno, analista de relacionamento jr (exclusiva para PCD), analista de testes automatizados - Cypress, especialista em marketing de produto, pessoa supervisora de folha de pagamento jr e UX researcher.

As vagas são efetivas e em pelo menos cinco delas há a possibilidade de trabalho remoto. Acesse a página de contratação da empresa para se inscrever.

SenseData

A SenseData, maior plataforma de gestão de sucesso do cliente através de dados acionáveis da América Latina, está com 4 vagas abertas neste mês, as vagas são para: Analista Desenvolvedor Python Pleno, Sales Consultant Pleno e Desenvolvedor Front-end Pleno e Analista Quality Assurance (QA) Pleno.

As vagas são para trabalho remoto e podem ser acessadas através do site da SenseData.

Feedz

A plataforma completa para aumentar o engajamento e desempenho de colaboradores, Feedz, possui 4 vagas para o seu time de parrots, todas no regime de contratação CLT. As vagas são para: Pessoa Desenvolvedora de Fullstack Pleno e Pessoa Consultora de Vendas Pleno, excluisvas para pessoas pretas, pardas e indigenas e a vaga de Analista de Ongoing Pleno, todas no formato home-office para pessoas de qualquer lugar do país.

Para saber mais sobre a vaga e os benefícios de trabalhar na Feedz, acesse o site da plataforma.

Resale

Proptech fundada em 2015, a Resale é um outlet de imóveis que desenvolve soluções para gestão e venda de ativos que retornam ao mercado provenientes das instituições financeiras, grandes empresas ou Governos. Por meio das suas plataformas, tanto essas instituições quanto o cliente final podem ter acesso à tecnologias de ponta que tornam o processo de compra e venda mais ágil, fácil e barato.

No momento, a proptech está com 3 vagas em aberto: Estagiário de inventário (1), Assistente de operações jr (1) e Desenvolvedor sênior (1), para se candidatar, basta acessar a página da empresa no LinkedIn.

Quicko

A Quicko, app de mobilidade que funciona como um Waze do transporte público, fornecendo otimização e agilidade de rota, está com 1 vaga aberta para as áreas de Business Development Manager e Analista de Inteligência de Mercado Sr. As vagas são para cargos efetivos e variam no modelo de home office e presencial em São Paulo/SP, onde a empresa está localizada.

Além disso, caso não encontre a vaga interessada, o candidato pode enviar seu currículo para o banco de talentos da Quicko. Interessados podem se candidatar na página oficial da empresa na plataforma Gupy.

RoutEasy

A RoutEasy, startup de logística que utiliza inteligência artificial em soluções de otimização e gestão de entregas, está com 2 vagas disponíveis para áreas como tecnologia e desenvolvedor. A empresa desenvolveu um SaaS (Software as a Service) que oferece tecnologia e inteligência artificial presentes no planejamento, controle operacional e gerenciamento de rotas de entregas, coletas e serviços de campo. As vagas variam entre efetivo e pessoa jurídica e no modelo presencial (em São Paulo) ou em forma de home office.

Além disso, caso não encontre a vaga interessada, o candidato pode cadastrar seu currículo no banco de talentos da RoutEasy. Interessados podem se cadastrar na página oficial de contratação da RoutEasy na plataforma Gupy.

BossaBox

A BossaBox - startup que conecta empresas e profissionais de tecnologia para criar produtos digitais que transformam o mundo, está com vagas abertas para trabalho remoto nas áreas de Internal Recruitment, Product Delivery Manager, Analista de Growth Marketing, Product Designer (Time Interno, Full TIme), Senior Product Manager (Time Interno, Full TIme), Tech Manager, Talent Success, Customer Success Manager, e Creative Designer.

Para se candidatar, basta acessar a página de contratação da empresa.

Progic

Com 12 anos de experiência no fornecimento de soluções tecnológicas para TV Corporativa, a Progic, empresa referência em Comunicação Interna no mercado, está com uma vaga aberta para Desenvolvedor Front-end na cidade de Florianópolis.

Para mais informações, basta acessar a página oficial de contratação da empresa.

