Quais são as melhores empresas para trabalho de jovem aprendiz, segundo estudo do CIEE

Os aprendizes avaliaram de maneira positiva como são acolhidos quando contratados. Em uma escala de zero a 10, os jovens e adolescentes classificaram como 8,62 os esforços das organizações para que eles se sintam parte da equipe — maior nota dos quesitos avaliados.

Esse é um dos dados da pesquisa que ouviu mais de 48 mil jovens e adolescentes de todo o Brasil e faz parte do Prêmio “Melhores Empresas para o Jovem Aprendiz”, que foi coordenado pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), ONG de empregabilidade, em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego e a consultoria global Great Place to Work. A análise das respostas foi encomendada à consultoria de pesquisa Toledo & Associados.

Qual é o perfil do jovem aprendiz?

No Brasil, 59% é feminino e 40% é masculino. A idade média é de 18 anos, sendo que maioria (42%) tem entre 19 e 21 anos.

Quais foram os aspectos avaliados?

Entre os cinco aspectos avaliados pelos aprendizes, estão:

Acolhimento: o jovem aprendiz sente-se acolhido nas empresas em que trabalham. Em uma escala de zero a 10 pontos, obtém-se a média de 8,62,

o jovem aprendiz sente-se acolhido nas empresas em que trabalham. Em uma escala de zero a 10 pontos, obtém-se a média de 8,62, Satisfação pessoal obteve a segunda melhor classificação e recebeu nota 8,57. Segundo 75% dos respondentes, eles seriam muito felizes se fossem efetivados na empresa para a qual trabalham atualmente,

obteve a segunda melhor classificação e recebeu nota 8,57. Segundo 75% dos respondentes, eles seriam muito felizes se fossem efetivados na empresa para a qual trabalham atualmente, Integração surge como o terceiro quesito mais bem avaliado e recebeu nota 8,36,

surge como o terceiro quesito mais bem avaliado e recebeu nota 8,36, Diversidade e inclusão (8,19),

(8,19), Desenvolvimento interno (8,08).

“O levantamento nos mostrou que quando a aprendizagem é realizada de maneira estruturada e séria, rende bons frutos para todos. Para os jovens, para as empresas e para o desenvolvimento do País”, afirma Rodrigo Dib, superintendente Institucional do CIEE.

O que precisa melhorar?

O levantamento também mostrou os aspectos com menor avaliação, os quais estão ligados ao espaço para sugestões e acompanhamento no desenvolvimento da carreira.

Apenas 59% dos aprendizes afirmam que o gestor dedica tempo para ouvir e apoiar, este aspecto recebeu nota 8,03.

Enquanto menos da metade, apenas 47%, afirmam ter voz ativa nas reuniões de equipe.

Outro ponto de melhoria é o acesso à capacitação ao longo da aprendizagem. Apenas 58% dos respondentes afirmaram ter acesso a treinamentos para o desenvolvimento pessoal.

Quando foi criado o trabalho de aprendiz?

A Lei da Aprendizagem foi criada no dia 19/12/2000. A cota é a única política pública que combate a evasão escolar e o trabalho infantil ao exigir apenas estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino e possibilitando a entrada regulamentada de menores de idade ao mundo do trabalho.

São elegíveis para o programa estudantes entre 14 e 24 anos incompletos em situação de vulnerabilidade. Aliado ao trabalho, os jovens recebem capacitação semanal, onde aprendem soft e life skills. Atualmente a legislação relacionada à aprendizagem no Brasil estabelece cotas de contratação de aprendizes para estabelecimentos de médio e grande porte.

A cota compulsória é de no mínimo 5% e no máximo 15% da força de trabalho de referência, que inclui todos os empregados cujas funções exijam formação profissionalizante – excluindo cargos de direção, gerência, ensino técnico ou superior. Desde 2019 o projeto de lei do “Estatuto da Aprendizagem” busca revisitar o programa e modernizá-lo.

As melhores empresas para trabalho de jovem aprendiz, segundo estudo do CIEE

Empresas entre 7 e 100 colaboradores:

Unileão - Centro Universitário (CE)

Depósito de Aparas Nossa Senhora da Penha (BA)

Grupo Fametro (AM)

OOG - TKP Produção de Petróleo (RJ)

Frysk Industrial (BA)

Empresas entre 101 e 500 colaboradores:

Arco Íris Roseira (SP)

Formato Transportes (SP)

VinilSul (GO)

Cetril (SP)

Condomínio Shopping Conquista Sul (BA)

Empresas entre 501 ou mais colaboradores: