L’Oreal: “A nº 1 do mundo em beleza quer ser também a 1ª em beauty tech”

Na nova edição do Bússola Trends em vídeo, Alexandre Loures e Flávio Castro, sócios do Grupo FSB, recebem a presidente da L’Oréal no Brasil, An Verhulst-Santos, para um bate-papo sobre como a empresa se adaptou à pandemia e como as mudanças afetaram a relação com clientes e consumidores da indústria da beleza. Para a executiva, a crise do coronavírus acelerou, em cinco meses, transformações que levariam até cinco anos, principalmente em relação ao processo de digitalização. As vendas por e-commerce cresceram 175% na comparação com o ano passado.

“A revolução da inteligência artificial abre uma nova era para a invenção da beleza do futuro. A transformação digital pela qual estamos passando não é um mero slogan, não é mais uma crença, virou uma realidade que passa por uma mudança do mindset para ‘digital-first’. A L´Oréal, empresa no1 de beleza do mundo, tem ambição de se tornar a beauty tech no1 do mundo também”, destaca An. Ela cita na entrevista inovações que têm modificado a experiência dos consumidores, como os VTOs (Virtual Try Ons), que permitem provar o tom de uma base de maquiagem, batom ou sombra através de realidade aumentada, sem a necessidade de efetivamente usar o produto na própria pele.

Na conversa, An Verhulst-Santos fala ainda sobre responsabilidade social, sustentabilidade, inclusão e diversidade, valores que a L’Oreal sempre defendeu e que, num ano tão desafiador para o mundo como 2020, tornam-se ainda mais importantes e necessários. Confira o bate-papo!

Bússola Trends é a coluna semanal de Alexandre Loures e Flávio Castro sobre comunicação e marketing. Uma nova entrevista em vídeo com especialistas e lideranças do mercado é sempre publicada na primeira terça-feira do mês no portal da Exame e no YouTube da Bússola.

