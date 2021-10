Livro reúne descobertas sobre covid em crianças e recém-nascidos

Livro “covid-19 em pediatria e neonatologia”, desenvolvido a partir de uma parceria entre colaboradores do Departamento de Medicina da USP e do Instituto da Criança e do Adolescente, foi consagrada como a primeira publicação sobre o tema, em pediatria e neonatologia, no Brasil, reunindo novas descobertas sobre a doença em crianças e recém-nascidos.

De acordo com Werther Brunow de Carvalho, pediatra do Hospital Santa Catarina — Paulista e membro da Academia Brasileira de Pediatria, que desenvolveu o livro, apesar de se acreditar inicialmente que a covid-19 não causava repercussões graves na pediatria, alguns casos relevantes passaram a ser mapeados com o progresso do cenário, determinando uma reavaliação da perspectiva científica sobre a manifestação do vírus em crianças.

“Muitos dos pacientes identificados foram acometidos pela síndrome do desconforto respiratório agudo pediátrica (PARDS) e pela síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica (SIM-P). Até o momento, ambas se apresentam como as evoluções pediátricas mais graves associadas ao coronavírus”, diz.

Por isso, a atenção aos pacientes pediátricos com diagnóstico confirmado deve ser redobrada, principalmente para portadores de complicações pré-existentes que se enquadram no grupo de risco da condição.

O mapeamento de quadros graves e sintomas

Vale notar que, para serem considerados graves, os quadros mapeados devem atender a uma série de critérios clínicos, que indicam a necessidade de admissão da criança na Unidade de Tratamento Intensivo. Entre estes estão o desconforto respiratório moderado ou intenso, alteração no pulso, diminuição no nível de consciência, necessidade do uso de ventilação mecânica ou de medicamentos para suporte da circulação e sinais de disfunções orgânicas, como a insuficiência cardíaca ou lesões renais agudas. Embora muitos destes fatores só possam ser avaliados após a entrada no hospital, caso algum dos sintomas indicadores seja identificado, a procura por um especialista deve ser imediata.

De fato, o agendamento de consultas com um médico deve ser feito sob qualquer suspeita relacionada a presença de uma possível complicação de saúde, pois, no caso dos pacientes pediátricos, os sintomas podem ser apresentar de maneira inespecífica, variando entre quadros assintomáticos a indícios gripais leves, pneumonia grave, disfunção cardíaca e estados de choque, capazes de progredir rapidamente a circunstâncias fatais.

“Além das repercussões conhecidas causadas pelo SARS-CoV-2, com predominância do comprometimento pulmonar, as crianças acometidas por quadros agudos de covid-19 também podem apresentar comprometimento cardíaco. Por isso, um diagnóstico precoce é essencial para garantir um tratamento evolutivo bem-sucedido”, declara o médico.

Suporte nutricional

Manifestações gastrointestinais causadas pelo vírus também são consideravelmente comuns entre crianças e deve-se ter atenção a sinais como a anorexia, vômito e diarreia. Em razão disso, o suporte nutricional adequado para pacientes com casos agravados é imperativo.

Em caso de internação, a administração de fluídos deve ser feita de maneira cautelosa, levando em conta a situação clínica e as necessidades individuais dos pacientes. Mesmo após receber alta, aqueles que passaram um tempo prolongado sob observação na UTI podem necessitar de monitoramento nutricional no período de recuperação para assegurar uma reabilitação completa, visando evitar o possível surgimento de sequelas pós-covid.

O progresso do atendimento pediátrico na pandemia

Conforme o cenário pandêmico progrediu, a pediatria se deparou com uma série de desafios que foram além das informações científicas disponíveis, fomentando a constante inovação e busca por novos protocolos dentro da especialidade. Os casos graves associados à covid-19 em adultos tiveram uma frequência muito maior quando comparados às crianças e, por este motivo, muitos médicos intensivistas pediátricos foram remanejados para atender pacientes com idade superior ao que as unidades de pediatria habitualmente contemplam.

Estes e outros desafios contribuíram diretamente para um avanço nos conhecimentos pediátricos sobre a covid-19, deixando a especialidade cada vez mais preparada para eventuais cenários de caráter similar.

“A partir do desdobramento da pandemia, percebemos espaço para a otimização de diversos aspectos do atendimento e tratamento, como a capacidade de leitos, métodos mais efetivos de triagem, gestão flexível de equipes e a melhoria da cadeia de fornecimento de equipamento de proteção individual, equipamentos de UTI e medicamentos”, diz.

