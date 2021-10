Live da FDC debate ações eficazes de políticas e práticas de diversidade

A Fundação Dom Cabral (FDC), nona melhor escola de negócios do mundo segundo o ranking do Financial Times, promove, nesta quinta-feira, 7, das 18h às 19h30, mais uma live da Série: Protagonizando a Diversidade, com o tema Gerenciando a Diversidade de Forma Justa e Eficaz, que tem como objetivo debater como as organizações estão combatendo as desigualdades vivenciadas nos seus ambientes de trabalho por profissionais em razão do seu gênero, raça e orientação sexual.

O objetivo principal deste episódio é sistematizar um conjunto de intervenções que se mostraram eficazes na melhoria de políticas e práticas de Diversidade e Inclusão em organizações. Privilegiando intervenções aplicadas em campo, com metodologias de avaliação robustas.

Entre os palestrantes já confirmados estão Paul Ferreira, diretor do Centro de Liderança da FDC; Hamdemba Mutana, diretor do TikTok for Good; Renata Dourado, diretora de Diversidade & Inclusão da L’Oréal Brasil e Suzana Kubric, executiva de Recursos Humanos.

“A série promove a diversidade que é uma questão moral, de efetividade para nossas instituições, especificamente nossas organizações, mas eu diria de sobrevivência”, declara Paul Ferreira, diretor do Centro de Liderança da FDC e professor.

