Movimento levanta hashtag em prol da preservação de água

De acordo com o Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal, um quinto dos municípios brasileiros recebe água contaminada. Do 5.570, 1.194 tem fornecimento de água com substâncias químicas e radiológicas nocivas à saúde acima do valor máximo permitido pelo Ministério da Saúde. A pesquisa, feita a pedido da Secretária Nacional do Consumidor (Senacon), obteve resultados laboratoriais em 8.856 sistemas de tratamento e distribuição de água do país.

Para o Dia Mundial da Água, comemorado em 22 de março, data criada pela ONU em 1992 durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a marca brasileira de produtos de limpeza e autocuidado ecológicos positiv.a promove a campanha #LITROSLIMPOS. O objetivo da ação é promover uma onda positiva de conscientização e reiterar a importância de inserir projetos sustentáveis nas empresas.

Inspirada no movimento #MOSTRESUAPEGADA, promovido pela Nude, para reforçar a pegada neutra ou negativa de carbono das marcas, o movimento #LITROSLIMPOS incentiva empresas a compartilhar indicadores que provem o cuidado delas com a água. Entre as marcas de impacto parceiras estão: Sea Shepherd, Akatu, Sistema B, Capitalismo Consciente Brasil, Linus, Nude, Pacco, DuLocal, Kiro, Rizoma, Simple Organic, Menos1Lixo, Okena, Ecosurf, Positiv.a Consultoria, Clube Laguna, Bhagavan, Ecogripp, Ateha e Troc.

O movimento ainda contou com apoio institucional do Sistema B, do Capitalismo Consciente e do Instituto Akatu. O foco da ação é compartilhar como cada empresa faz para reduzir o impacto de sua produção nas nossas águas, e incentivar outras marcas a participarem da campanha e serem mais transparentes sobre sua linha de produção. As divulgações estão acontecendo por meio das redes sociais das empresas participantes.

Liderando o movimento, os produtos biodegradáveis da positiv.a já deixaram de contaminar 2,53 bilhão de litros de água. A marca parceira, Sea Shepherd, organização para preservação ambiental, retirou 6,6 toneladas de lixo de praias e ruas apenas em 2022. Enquanto a Nude, marca de bebidas vegetais, já economizou 970 milhões de litros de água. A Pacco, marca sinônimo de estilo de vida, diminui efetivamente o consumo de materiais descartáveis, equivalente a 150 garrafas PET de 500ml por pessoa. A Kiro, que produz bebidas sem álcool para adultos com sabores intensos e ingredientes de verdade, possui fabricação própria 100% dentro das boas práticas e protocolos da Cetesb, garantindo uso consciente da água.

“Nos unimos a essas empresas-amigas por acreditar no propósito delas e principalmente por saber que cada uma faz a sua parte para a construção de um futuro melhor. O cuidado com o oceano está diretamente relacionado com uma das preocupações da positiv.a que se intensificou ao longo dos anos. Em 2018, lançamos os produtos feitos com rede de pesca descartada e também frascos de plástico coletados no litoral.

Fizemos um primeiro mutirão de limpeza e levamos tudo que coletamos para uma exposição na Unibes Cultural, em São Paulo, para mostrar como precisamos urgente fazer parte da solução. Muitas pessoas demonstraram interesse em fazer parte e, em 2019, passamos a levar 2 ônibus cheios de voluntários para mutirões de limpeza guiados pela ONG Ecosurf. Os bate-voltas no litoral nos aproximaram da nossa comunidade e da defesa direta do mar. Em 2020, tivemos que parar por conta da pandemia, mas nos associamos à Sea Shepherd Brasil – doando mensalmente um valor para ações e percentual das vendas das hastes flexíveis de algodão”, Marcella Zambardino, cofundadora da positiv.a

