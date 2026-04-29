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Empresa aposta em IA agêntica ao criar solução para o marketing

Nova solução expande a capacidade dos agentes na otimização de campanhas de marketing

O Realize+ passou por vários meses de testes beta (Taris Tonsa/Shutterstock)

O Realize+ passou por vários meses de testes beta (Taris Tonsa/Shutterstock)

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Publicado em 29 de abril de 2026 às 13h00.

Por trás da decisão da Taboola de investir em agentes de IA como ferramentas para otimização de marketing estão os seguintes dados obtidos pela companhia:

  • Cerca de 80% dos profissionais de marketing aumentariam seus investimentos na Open Web se ela oferecesse soluções de campanha automatizadas e baseadas em IA
  • Quase 86% afirmam que alocariam até um quarto de seus orçamentos de performance para a Open Web caso essas capacidades estivessem disponíveis.

A resposta à demanda se consolidou na forma do Realize+, solução da plataforma de marketing da Taboola que utiliza IA agêntica para auxiliar profissionais de marketing de performance a desbloquear conversões além dos canais de busca (search) e redes sociais. 

“Estamos construindo agentes inteligentes que operam continuamente em nome dos anunciantes — avaliando estratégias através de milhares de indicativos, aprendendo e tomando decisões em tempo real”, diz Adam Singolda, CEO da Taboola.

Como funciona a ferramenta?

O Realize+ opera sob uma abordagem de duas frentes:

  1. Motor de Decisão, que  através da nova ferramenta Budget Allocator, realoca orçamentos automaticamente e em tempo real para as campanhas e oportunidades de maior desempenho dentro da plataforma. 
  2. Gerador de Elementos, que cria e aprimora continuamente os anúncios e a segmentação.

Juntas, essas funcionalidades replicam a autonomia de plataformas fechadas (walled gardens), mas oferecem um caminho direto para o inventário premium de publishers, OEMs e aplicativos. Segundo a Taboola, o objetivo é garantir que o orçamento seja investido onde há maior probabilidade de conversão.

“A complexidade que os anunciantes enfrentam hoje — centenas de variáveis entre criativos, audiência e lances — não é mais gerenciável por humanos de forma eficiente. A IA agêntica permite explorar e otimizar todo esse espaço de forma dinâmica, e propositiva”, observa Singolda.

A ferramenta está em que fase do desenvolvimento?

O Realize+ passou por vários meses de testes beta e, devido aos resultados iniciais positivos, a fase 2 da expansão vai acontecer neste trimestre, com modelos aprimorados e um roteiro conciso de atualizações ao longo de 2026 para os mercados globais, incluindo o Brasil.

“O diferencial do Realize+ é entregar isso com transparência, controle e visão unificada; os anunciantes obtêm resultados, os entendem e guiam como eles são alcançados”, conclui Singolda.

 

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