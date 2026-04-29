Empresa aposta em IA agêntica ao criar solução para o marketing

Por trás da decisão da Taboola de investir em agentes de IA como ferramentas para otimização de marketing estão os seguintes dados obtidos pela companhia:

Cerca de 80% dos profissionais de marketing aumentariam seus investimentos na Open Web se ela oferecesse soluções de campanha automatizadas e baseadas em IA

Quase 86% afirmam que alocariam até um quarto de seus orçamentos de performance para a Open Web caso essas capacidades estivessem disponíveis.

A resposta à demanda se consolidou na forma do Realize+, solução da plataforma de marketing da Taboola que utiliza IA agêntica para auxiliar profissionais de marketing de performance a desbloquear conversões além dos canais de busca (search) e redes sociais.

“Estamos construindo agentes inteligentes que operam continuamente em nome dos anunciantes — avaliando estratégias através de milhares de indicativos, aprendendo e tomando decisões em tempo real”, diz Adam Singolda, CEO da Taboola.

Como funciona a ferramenta?

O Realize+ opera sob uma abordagem de duas frentes:

Motor de Decisão , que através da nova ferramenta Budget Allocator, realoca orçamentos automaticamente e em tempo real para as campanhas e oportunidades de maior desempenho dentro da plataforma. Gerador de Elementos , que cria e aprimora continuamente os anúncios e a segmentação.

Juntas, essas funcionalidades replicam a autonomia de plataformas fechadas (walled gardens), mas oferecem um caminho direto para o inventário premium de publishers, OEMs e aplicativos. Segundo a Taboola, o objetivo é garantir que o orçamento seja investido onde há maior probabilidade de conversão.

“A complexidade que os anunciantes enfrentam hoje — centenas de variáveis entre criativos, audiência e lances — não é mais gerenciável por humanos de forma eficiente. A IA agêntica permite explorar e otimizar todo esse espaço de forma dinâmica, e propositiva”, observa Singolda.

A ferramenta está em que fase do desenvolvimento?

O Realize+ passou por vários meses de testes beta e, devido aos resultados iniciais positivos, a fase 2 da expansão vai acontecer neste trimestre, com modelos aprimorados e um roteiro conciso de atualizações ao longo de 2026 para os mercados globais, incluindo o Brasil.

“O diferencial do Realize+ é entregar isso com transparência, controle e visão unificada; os anunciantes obtêm resultados, os entendem e guiam como eles são alcançados”, conclui Singolda.