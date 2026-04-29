Empresa aposta em IA agêntica ao criar solução para o marketing

O Realize+ passou por vários meses de testes beta (Taris Tonsa/Shutterstock)
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Publicado em 29 de abril de 2026 às 13h00.
Por trás da decisão da Taboola de investir em agentes de IA como ferramentas para otimização de marketing estão os seguintes dados obtidos pela companhia:
A resposta à demanda se consolidou na forma do Realize+, solução da plataforma de marketing da Taboola que utiliza IA agêntica para auxiliar profissionais de marketing de performance a desbloquear conversões além dos canais de busca (search) e redes sociais.
“Estamos construindo agentes inteligentes que operam continuamente em nome dos anunciantes — avaliando estratégias através de milhares de indicativos, aprendendo e tomando decisões em tempo real”, diz Adam Singolda, CEO da Taboola.
O Realize+ opera sob uma abordagem de duas frentes:
Juntas, essas funcionalidades replicam a autonomia de plataformas fechadas (walled gardens), mas oferecem um caminho direto para o inventário premium de publishers, OEMs e aplicativos. Segundo a Taboola, o objetivo é garantir que o orçamento seja investido onde há maior probabilidade de conversão.
“A complexidade que os anunciantes enfrentam hoje — centenas de variáveis entre criativos, audiência e lances — não é mais gerenciável por humanos de forma eficiente. A IA agêntica permite explorar e otimizar todo esse espaço de forma dinâmica, e propositiva”, observa Singolda.
O Realize+ passou por vários meses de testes beta e, devido aos resultados iniciais positivos, a fase 2 da expansão vai acontecer neste trimestre, com modelos aprimorados e um roteiro conciso de atualizações ao longo de 2026 para os mercados globais, incluindo o Brasil.
“O diferencial do Realize+ é entregar isso com transparência, controle e visão unificada; os anunciantes obtêm resultados, os entendem e guiam como eles são alcançados”, conclui Singolda.