Funcional Health Tech anuncia compra da Pedbot, startup de chat commerce

A Funcional Health Tech, pioneira e líder em programas de acesso e adesão e em data driven care – gerenciamento com base na interpretação de dados –, acaba de adquirir 100% da Pedbot, startup de chat commerce especializada no varejo farmacêutico.

Utilizando a expertise tecnológica da Pedbot – que já realizou mais de 10 milhões de atendimentos por meio de sua plataforma e tem mais de 1.500 PDVs como clientes –, a iniciativa visa ampliar a oferta de serviços da Funcional Health Tech ao varejo farmacêutico.

A solução criada pela startup é uma plataforma de vendas via WhatsApp e redes sociais que torna o atendimento aos clientes mais acessível, orientado e rápido – uma vez que o aplicativo de mensagens é hoje um dos principais canais de vendas das farmácias e drogarias.

De acordo com uma pesquisa realizada pela Federação Brasileira das Redes Associativistas e Independentes de Farmácias (Febrafar), em parceria com a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), cerca de 87% dos consumidores que afirmaram comprar em farmácias de “forma não presencial” utilizam o WhatsApp ou o telefone como meio.

O Pedbot já é adaptado às regulamentações específicas do mercado farmacêutico. A solução oferece, além do chat commerce, benefícios focados na gestão e desenvolvimento de pequenas farmácias, como acesso a estoque, produtos e jornada de compra completa dentro da solução, além de estreitar o relacionamento com o consumidor, como a possibilidade de programar um lembrete mensal para compra de produtos, por exemplo.

A habilidade e conhecimento que a equipe da Pedbot detém sobre o varejo farmacêutico foi o maior diferencial para entregar uma solução que se enquadra nas necessidades do varejo individual, player que mais tem carência de inovações. “A Pedbot nasceu há dois anos como uma empresa de tecnologia avançada. Vemos essa nova fase como uma grande oportunidade para potencializarmos todo o impacto positivo que já geramos”, diz Rudy Tedeschi, CEO e fundador da startup.

Qualidade e cuidado

Cristiane Giordano, CEO da Funcional Health Tech, afirma que a sinergia no propósito das duas empresas em promover melhor qualidade de vida e cuidado com a saúde por meio da tecnologia foram fatores decisivos para o fechamento do negócio. A aquisição dá à Funcional oportunidade de entender ainda melhor as dores deste segmento, adicionando mais soluções ao portfólio da empresa.

“Sabemos que o mercado de saúde tem uma demanda muito grande por inovação e tecnologias que proporcionem uma experiência do usuário fluida, e é isso que buscamos com a vinda da Pedbot. Rapidamente podemos acelerar o negócio, oferecendo uma jornada de compras completa pelo WhatsApp aos mais de 49.000 PDVs de varejo farmacêutico já parceiros da Funcional”, declara.

Além da tecnologia, a Funcional Health Tech integra também todos os colaboradores da Pedbot, incluindo os fundadores, jovens e talentosos empreendedores de tecnologia em saúde, que farão parte do corpo diretivo da Funcional. “Sempre deixamos claro que iríamos nos unir apenas a uma empresa que compartilhasse do nosso propósito", diz Rudy, que integrará o conselho da empresa.

Bruno Della Monica, CFO e diretor de Retail da Funcional Health Tech, afirma que a aquisição da Pedbot é o quinto M&A realizado pela empresa nos últimos 5 anos. “Já faz parte do nosso DNA analisar o mercado para acelerar nosso negócio. Temos a missão de evoluir constantemente a jornada de compra do consumidor de saúde, o acesso a medicamentos e, ainda, oferecer uma solução completa, one stop shop, aos públicos estratégicos.”

