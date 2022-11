Kritikê, podcast do Estúdios Flow, se torna parceiro de mídia do HSM+

O Kritikê, canal multiplataforma dedicado ao mundo do trabalho e negócios, será o único podcast que realizará presencialmente a cobertura do HSM+, maior evento de gestão da América Latina, que acontece nos dias 22 e 23 de novembro, das 9h às 19h, na Transamérica Expo Center Norte, em São Paulo.

Durante os dias da HSM+, como produtor de conteúdo do mundo corporativo, o Kritikê, em parceria com o HSM+, vai ampliar a sua comunicação com marcas e stakeholders relevantes. Para isso, o CEO dos Estúdios Flow André Gaigher e os hosts Mário Speziano e Diego Baltazar vão realizar entrevistas in loco com grandes nomes do mercado de gestão e terão seus programas gravados. As entrevistas serão publicadas em diversas plataformas de áudio e vídeo como Youtube, Twitch, Linkedin, Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Music.

Além das entrevistas gravadas in loco, em um estúdio transparente em formato de "aquário" (formato que permite ao público acompanhar todos os detalhes do encontro) em seu Instagram oficial, o Kritikê vai exibir conteúdos ao vivo e exclusivos.

O Kritikê soma 170 mil inscritos em seus canais oficiais. Somente no YouTube, ele possui 1,9 milhões de visualizações e mais de 350 mil horas assistidas. Para o André Gaigher, CEO do Estúdios Flow e apresentador do Kritikê, o programa tem conquistado abertura no mundo corporativo, pois possui o diferencial de retratar os bastidores das empresas como nenhum outro podcast retrata.

‘’O Estúdios Flow, como um todo, tem revolucionado a maneira de fazer podcast, segmento com muito potencial hoje em dia. Com o Kritikê não poderia ser diferente. Estamos inspirados a produzir o diferencial no mundo dos negócios, apresentando os bastidores empresariais que ninguém conta que recebemos propostas de parcerias como a que criamos com o HSM+’’, afirma.

‘’Estamos empolgados para escrever mais um capítulo dessa Nova Era de podcasts, afinal, ela está promovendo uma mudança na comunicação global. Segundo o IBOPE, por exemplo, somos, no Brasil, o terceiro país que mais tem ouvintes podcasts no mundo, com 40% de sua população - isso é cerca de 30 milhões de pessoas, um número super expressivo!’’, declara.

Com mais de 50 horas de conteúdos entre palestras, reuniões de relacionamento, painéis e oportunidades de negócio, o encontro de gestores globais é uma parceria da HSM, edtech com mais de 35 anos de história, e a MCI, maior organizadora de conferências profissionais no mundo, com sede na Suíça.

Alguns palestrantes internacionais e nacionais já confirmaram participação no evento: Priya Parker, aclamada autora do livro Arte do Encontro e apresentadora do podcast do New York Times – Together Apart; Morgan Houssel – autor do best seller “A psicologia do dinheiro”, trazendo a perspectiva sobre o comportamento do investidor; Carla Harris – vice-presidente do Morgan Stanley, que abordará estratégia e liderança: Como ser um líder de impacto em qualquer ocasião; Neil Patel – uma das maiores sumidades em Marketing Digital; Cady Coleman – astronauta com mais de 180 dia no espaço - participará de um talk com Laysa Peixoto, estudante brasileira de 19 anos, que descobriu um novo asteroide e foi convidada pela Nasa para ser treinada como astronauta, além do guru das “megatendências” Rohit Bhargava.

Consolidação também nos maiores eventos do Brasil

O Kritikê ainda marca presença na sétima edição da Money Week, um dos principais eventos da indústria financeira do país, que acontece entre os dias 7 a 11 de novembro. Dessa vez, o evento será realizado de forma híbrida, online e presencial, na cidade de São Paulo, e essa não é a única novidade! A nova edição da Money Week receberá o CEO André Gaigher e os hosts Mário Speziano e Diego Baltazar no dia 10 de novembro, para realizar a cobertura do encontro presencial que vai reunir mais de 500 convidados no Teatro B32, na Faria Lima, em São Paulo.

Nesse encontro o canal vai entrevistar os maiores nomes do mercado sobre investimentos no cenário atual. Nomes como Carol Paiffer, CEO da Atom S/A - E Shark no programa Shark Tank; Gabriel Leite Head de Tesouraria da Rumo; Thiago Godoy Head de Educação Financeira da XP Inc; Rony Breuel Viajante Profissional do Vamos com Classe e outros serão alguns dos entrevistados.

As entrevistas serão publicadas em diversas plataformas de áudio e vídeo como Youtube, Twitch, Linkedin, Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Music. Além das entrevistas gravadas in loco, em seu Instagram oficial, o Kritikê vai exibir conteúdos ao vivo e exclusivos.

