Kingston anuncia nova memória de alta performance para games

Por Bússola

A Kingston Technology, líder mundial em produtos de memória para computadores e soluções de tecnologia, acaba de anunciar sua nova marca para memória gamer com alto desempenho: a Kingston FURY. Após a venda da divisão HyperX, a companhia optou por dar uma nova cara a sua linha DRAM, flash e SSD gamer, investindo recursos e know-how para criar a primeira geração de produtos com a nova nomenclatura.

A Kingston FURY dá continuidade à evolução das soluções de memória de alto desempenho para entusiastas e gamers, apoiada por três décadas de experiência em engenharia, testes, fabricação e atendimento ao cliente da Kingston, maior fabricante independente de memória do mundo.

“Estamos muito orgulhosos em lançar a Kingston FURY, que entrega a mais alta performance para amantes de PC e games”, afirma Crag Timont, diretor sênior de Marketing da Kingston. “A força central e a liderança global da Kingston como fabricante de DRAM e flash trazem recursos para a marca e demonstram com firmeza nossa dedicação ao desempenho e à confiabilidade do nosso portfólio aos usuários”.

A Kingston anunciará em breve todas as soluções da Kingston FURY, DDR4 e DDR3. Já no quarto trimestre deste ano, lançará módulos de memória DDR5, que estão em fase de testes de compatibilidade e validação com fabricantes de placa mãe.

O nome da nova marca é inspirado na categoria de memórias FURY, criada em 2014. Em breve, a Kingston deve anunciar, globalmente, novas equipes de e-sports que se unem ao time de Kingston FURY.

