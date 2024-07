OpenAI define cinco níveis para alcançar a inteligência artificial humana

A OpenAI, uma das líderes na corrida para alcançar a inteligência artificial geral (AGI), desenvolveu um sistema de cinco níveis para acompanhar o progresso em direção a essa meta. A empresa divulgou recentemente essa classificação aos seus funcionários e planeja compartilhar com investidores e outros stakeholders no futuro. As informações são da QZ e Bloomberg.

Atualmente, a OpenAI considera que seus sistemas de IA estão no primeiro nível, que se refere à capacidade de interação conversacional. Este nível, denominado "Chatbots", descreve a fase em que a IA é capaz de manter diálogos complexos e naturais com humanos, respondendo a perguntas e executando tarefas básicas baseadas em texto.

A empresa afirma estar se aproximando do segundo nível, denominado "Raciocinadores", que envolve a resolução de problemas complexos, equiparável ao de um humano com doutorado, mas sem acesso a ferramentas. Nesse estágio, a IA deve ser capaz de lidar com tarefas que exigem raciocínio avançado e pensamento crítico, resolvendo problemas com base em um entendimento profundo dos dados e contextos apresentados.

O terceiro nível, chamado de "Agentes", descreve sistemas capazes de realizar diferentes ações em nome de um usuário por vários dias. Esses agentes teriam a capacidade de executar tarefas contínuas e complexas, como agendar compromissos, gerenciar projetos e até tomar decisões em nome dos usuários, operando de forma quase autônoma.

Já o quarto nível, "Inovadores", refere-se à IA que pode ajudar a desenvolver novas invenções. Nesse estágio, os sistemas de IA não apenas executariam tarefas, mas também contribuiriam ativamente para a criação de novas tecnologias e soluções inovadoras, trabalhando ao lado de cientistas e engenheiros humanos para acelerar o progresso em diversas áreas.

O quinto e último nível, "Organizações", seria alcançado quando a IA puder realizar o trabalho de uma organização inteira. Isso incluiria a gestão de processos empresariais complexos, desde operações diárias até decisões estratégicas de alto nível, permitindo que uma empresa funcione de maneira eficiente e eficaz com mínima intervenção humana.

Tabela de Estágios da IA

Nível Descrição Nível 1 Chatbots, IA com linguagem conversacional Nível 2 Raciocinadores, resolução de problemas Nível 3 Agentes, sistemas que podem realizar ações Nível 4 Inovadores, IA que pode auxiliar em invenções Nível 5 Organizações, IA que pode gerir uma organização

Em 10 anos

A classificação foi elaborada pelos executivos da OpenAI e pode ser ajustada com base no feedback de funcionários, investidores e do conselho da empresa. Em maio, a empresa desfez sua equipe "Superalinhamento", integrando seus membros a outros projetos de pesquisa dentro da empresa, em um movimento que visa otimizar esforços e recursos para alcançar a AGI.

Recentemente, Sam Altman, CEO da OpenAI, e Mira Murati, CTO, expressaram confiança de que a AGI será alcançada nos próximos 10 anos. Altman afirmou que a criação da AGI será uma das ferramentas mais poderosas já desenvolvidas pela humanidade, permitindo avanços significativos em diversas áreas do conhecimento e da tecnologia.

Em março, Jensen Huang, CEO da Nvidia, também expressou sua crença de que a AGI poderia ser atingida em cinco anos, caso seja definida como a capacidade de passar em qualquer teste proposto. Huang destacou que a rápida evolução da tecnologia de IA e o aumento da capacidade computacional são fatores cruciais para alcançar essa meta ambiciosa.

Elon Musk sugeriu que a IA poderia superar a inteligência dos seres humanos mais inteligentes até 2025 ou 2026, mencionando que a quantidade total de "computação senciente" superaria a de todos os humanos em cinco anos. Musk enfatizou a importância de desenvolver a IA de maneira responsável, garantindo que seu impacto seja benéfico para a sociedade como um todo.