Itupeva ganha praia artificial com ondas de até dois metros para surfar

Uma praia artificial com 22 mil m², equivalente a 2,6 estádios do Maracanã, será inaugurada em Itupeva, no interior de São Paulo, no condomínio Fazenda da Grama aberta para os condôminos e seus convidados. A obra da Libercon Engenharia usa tecnologia Wavegarden para gerar ondas de até dois metros de altura com intervalo de oito segundos entre elas, para permitir a prática de surfe. Só existem no mundo outros cinco projetos semelhantes a este que foi incorporado pela KSM Realty.

Neste fim de semana, as ondas foram testadas pelos surfistas Gabriel Medina, Pedro Scooby e pelo ator Caio Castro

“Foi um dos mais complexos projetos que já construímos, com muitas especificidades técnicas”, afirma Hailton Liberatore, sócio-diretor da Libercon, uma das maiores construtoras do Brasil.

A orla tem mais de meio quilômetro de extensão e é preenchida com 8 mil toneladas de um tipo especial de areia, que não aquece. O fundo da piscina é forrado por uma manta de lona para amenizar impactos. A Libercon, há 18 anos no mercado, contabilizou este ano mais de 2,5 milhões de metros quadrados construídos em diversos segmentos do mercado, como residenciais de luxo, edifícios corporativos, indústrias e condomínios logísticos.

