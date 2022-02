Iteris cresce 62,5% em receita em 2021 e apresenta novos executivos

Por Bússola

A Iteris, holding detentora da Iteris Brasil e da Briteris, subsidiária norte-americana, reportou crescimento recorde na receita em 2021, período em que o grupo registrou uma alta de 62,5% em relação ao ano anterior. Com uma projeção de aumento de 65% no faturamento em 2022, a holding tem investido na estruturação do board de suas empresas, promovendo Alex Oshika, Rafael Francisco e Tobias Jiupato a diretores das unidades de negócio da Iteris Brasil e Sérgio Ferreira a COO da Briteris.

De acordo com Fernando Riva, sócio-fundador e VP de Finanças e Crescimento da Iteris, “a empresa busca unir sua expansão ao crescimento sustentável, mantendo o atendimento diferenciado para os clientes e um ambiente acolhedor para os colaboradores”.

Mercado

O crescente investimento das empresas para se adequar às tendências do mercado tecnológico que foram transformadas na pandemia culminou no avanço do setor em 2021. Para este ano, segundo a previsão do Gartner, a expectativa é que os investimentos mundiais em TI cheguem a US$ 4,5 trilhões em 2022, um aumento de 5,5% em relação ao ano passado.

Como reflexo desse crescimento do setor, além do aumento em receita, a Iteris encerrou 2021 com números significativos em seu quadro de funcionários. No período, a companhia teve um crescimento de pessoas de 72% em relação ao ano anterior.

“O mercado está em crescimento e nós estamos alinhados às expectativas do setor para proporcionar as melhores práticas em tecnologia”, diz Riva.

