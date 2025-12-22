Instituições praticam ‘solidariedade personalizada’ nas ações deste Natal

Apenas solidariedade não basta mais. De alguns anos para cá, as empresas brasileiras passaram a priorizar a personalização das suas ações sociais na semana do Natal.

A chamada “solidariedade personalizada" coloca fim nas doações genéricas e ressalta a importância do esforço consciente.

O movimento é influenciado pelo aumento da consciência quanto à importância da ação corporativa sobre pautas sociais. E neste ano, já é possível observar exemplos de como a solidariedade personalizada têm sido aplicada:

Doação a partir das cartas de quem irá receber

A Avenues São Paulo, em sua 6ª edição do "Natal Solidário" deixou de lado a simples arrecadação de brinquedos. Com cartas, escritas pelas crianças que recebem as doações, a escola reforça o senso de comunidade a seu redor.

É uma operação logística estruturada:

Voluntárias da comunidade se organizam para a redação das cartas – que contém nome, idade e preferências.

Simultaneamente, “madrinhas e padrinhos” da escola se inscrevem no Natal Solidário.

O passo seguinte é a atribuição de uma carta a cada madrinha/padrinho, que poderá realizar uma doação personalizada para a criança apadrinhada.

Os presentes são entregues e conferidos um a um pelas voluntárias. As crianças e seus responsáveis são convidados a comparecer à entrega durante um sábado do mês de dezembro.

Toda a operação é gerenciada pela área de Engajamento Comunitário da Avenues.

A ação é liderada pelos próprios estudantes, voluntárias do PACE (comitê de engajamento comunitário formado por mães da escola) e o Coletivo de Mulheres do Jardim Panorama, comunidade vizinha.

Este ano, 586 crianças e adolescentes do Jardim Panorama participaram da ação. Entre esses, 185 são alunos do Leap, uma iniciativa educacional que oferece aulas no contraturno para crianças e adolescentes do Jardim Panorama.

Campanha escolhe a dedo a ONG Lar das Crianças da CIP

Para o Iguatemi, solidariedade personalizada envolve mais uma edição da campanha social de Natal com doações para o Lar das Crianças da CIP.

O aspecto principal está justamente na escolha da tradicional organização sem fins lucrativos.

Ela atua nas áreas de assistência social, suporte psicossocial e educação não-formal (contraturno escolar) para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social da capital paulista.

Este é o terceiro ano da parceria entre Iguatemi e Abacashi em prol da causa e as doações poderão ser feitas até 31 de janeiro de 2026 por meio da plataforma, referência em campanhas online.

As contribuições poderão ser feitas de qualquer valor, para investimento em ensino técnico ou superior destes jovens.

Para mais informações, acesse o site da campanha Natal Iguatemi na plataforma Abacashi.

Mais de 800 famílias atendidas por tecnologia social

A Demà promoveu mais uma edição do "Natal Total", mobilizando 430 colaboradores de dez regionais para beneficiar cerca de 800 famílias em todo o território nacional.

A ação marcou o encerramento do calendário anual da instituição com a distribuição de cestas natalinas, panetones e outros itens.

O destaque da operação logística ficou com a região Centro-Oeste, que concentrou mais de 400 entregas entre Goiás e o Distrito Federal, estendendo o alcance também para estados do Sul, Sudeste, Norte e Nordeste.

A iniciativa da Demà integra sua tecnologia social, conectando a doação ao trabalho contínuo de acompanhamento psicossocial realizado ao longo do ano.

Segundo a diretora da instituição, Aline Ferreira, a campanha vai além da entrega material: ela atua como um ponto de contato estratégico para a escuta e o apoio permanente às trajetórias dos jovens.

Uma arrecadação pensada para confortar crianças em momento difícil

A Viveo, do setor de saúde do país, promoveu uma ação pensada e personalizada para crianças que precisam de apoio emocional e mais experiências capazes de proporcionar felicidade em um período delicado de suas vidas.

A iniciativa “Adote um Paciente”, mobilizou colaboradores a arrecadar brinquedos para presentear crianças de 3 a 12 anos atendidas pela Fundação ABRALE (Associação Brasileira de Câncer do Sangue).

Durante a campanha, foram arrecadados itens como ursinhos, bolas e bonecos – todos novos ou em bom estado de conservação – além de panetones.

O principal objetivo foi espalhar alegria, acolhimento e tornar o fim de ano dessas crianças um pouco mais especial.

3ª edição do Natal Solidário na Volta Grande do Xingu

A Norte Energia promoveu nos dias 12 e 16 de dezembro a 3ª edição do Natal Solidário. Focada na entrega de brinquedos para crianças e famílias da região da Volta Grande do Xingu, no Pará, a atividade mobilizou 130 moradores, entre adultos e crianças,

Foram utilizados núcleos de comunicação e relacionamento da empresa como pontos estratégicos para o acolhimento das famílias e a distribuição de presentes.

A atividade foi realizada em parceria com o Centro Regional de Educação Ambiental do Xingu (CREAX), com o objetivo de fortalecer o vínculo com as comunidades em torno da Usina Hidrelétrica Belo Monte.

O esforço coletivo resultou na arrecadação de aproximadamente 280 brinquedos e 140 peças de roupa.

O impacto da gestão social

Seja no ambiente escolar ou corporativo, o sucesso dessas campanhas depende cada vez mais de uma gestão eficiente.

A curadoria das ONGs beneficiadas, a triagem das necessidades das crianças e a logística de entrega são tão importantes quanto a arrecadação em si.

Ao personalizar a doação, as instituições garantem o respeito à individualidade de quem recebe e proporcionam uma experiência muito mais significativa para quem doa.