Inovação: Qual é o seu momento a-Ha?

Por Hugo Tadeu*

Qual é o seu momento a-Ha? Muitas pessoas ainda acreditam que para inovar basta ser um gênio da lâmpada mágica para obter a melhor solução de negócio. No entanto, essa ideia é um grande engano, quiçá, um erro conceitual grave.

Se voltássemos no tempo, veríamos que as grandes invenções da humanidade vieram da persistência de grandes pesquisadores, fundamentalmente, de sua capacidade em combinar conhecimentos pré-existentes. Isto é, a busca por profundidade técnica, conexões com outros tantos especialistas e a inserção em ambientes em que o compartilhamento de experiências era praticado determinariam o sucesso e as inovações possíveis.

De uma forma geral, o ambiente de negócios atual sugere que a facilidade das apresentações coloridas, o uso de tecnologias modernas e a combinação de um grande poder de convencimento versus a pré-disposição de investidores de risco poderiam significar a geração espontânea de riqueza. Infelizmente, mais um ledo engano.

Se você realmente quiser inovar, crie as condições favoráveis para tanto. Ou seja, o seu momento a-Ha somente será possível se você estiver disposto a acumular muito conhecimento, gerar ideias, testá-las inúmeras vezes, criar conexões com inúmeras fontes e errar bastante. Isso mesmo: errar bastante! Será preciso aprender muito até alcançar uma proposta minimamente viável.

Ou seja, não acredite em fórmulas mágicas e prontas, mas trabalhe muito pelo seu objetivo, tendo os instrumentos adequados ao seu lado: conhecimento, tempo, gente, competência e acesso aos melhores ambientes com capital disponível. Do contrário, você terá somente um bom conjunto de ideias, mas sem o devido resultado. Boa sorte!

*Hugo Tadeu é professor e pesquisador da Fundação Dom Cabral

