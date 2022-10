Infracommerce investe em last mile para atender Black Friday com Copa

A Black Friday já se consolidou como uma das datas mais aguardadas do varejo. Mas este ano é um acontecimento simultâneo com o começo dos jogos da Copa do Mundo de Futebol do Catar. A combinação desses dois eventos tão importantes levanta a dúvida de como irão impactar na logística do mercado.

Durante os últimos cinco anos o interesse dos consumidores nas promoções de Black Friday dobrou. Além disso, 66% dos consumidores pretendem comprar algum produto este ano pensando na Copa, de acordo com pesquisa feita pelo Google.

Esses dados revelam a influência do evento esportivo na demanda de consumo, sendo essencial que as empresas adaptem suas estratégias comerciais para tal. “Planejamos com antecedência as estratégias da Infracommerce para comportar ambos, de modo que investimos em estrutura, armazéns e principalmente em last mile, focando na qualidade da nossa entrega”, diz Jorge Catani, diretor de Logística da Infracommerce, empresa de tecnologia, serviços e infraestrutura para digitalizar os canais de vendas de indústrias e varejos na América Latina.

Por mais que exista a dúvida de como os dois eventos irão impactar na logística do e-commerce brasileiro Catani afirma que o impacto é certo. “A Black Friday está com a tendência de cada ano mais fazer promoções durante o mês de novembro. Neste ano, o evento está deixando o mercado aquecido para a Copa do Mundo, o que deve alavancar bastante a venda de artigos esportivos e eletrônicos. Comparado ao ano passado a Infracommerce teve um crescimento de quatro vezes mais na moda esportiva, em média são 2,5 milhões de peças para atender a Copa do Mundo”, afirma.

