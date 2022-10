Como um ecossistema digital pode ajudar na Black Friday

Por João Paulo Amadio*

A Black Friday já se tornou uma das datas mais importantes do ano para o varejo brasileiro. Em 2021, o faturamento no e-commerce na data chegou a R$ 5,4 bilhões, segundo dados da Neotrust. Por isso mesmo, a cada ano, as empresas preparam suas estratégias e suas ferramentas para aproveitar ao máximo essa oportunidade de vendas.

Otimizar o desempenho na Black Friday, no entanto, exige atenção às mais diversas variáveis da operação no comércio eletrônico. Do gerenciamento do estoque à logística, passando pelo marketing digital e pela experiência de compra do consumidor, cada detalhe influencia o resultado das marcas.

Por isso mesmo, não basta contar com uma ou outra ferramenta digital para ser bem-sucedido na Black Friday. Quanto mais completo for o portfólio de soluções utilizado pela empresa, melhor será o desempenho. Na Infracommerce, temos um ecossistema digital independente e integrado, com as mais diversas soluções completas ou modulares para atender as necessidades operacionais do e-commerce

Esse ecossistema permite, por exemplo, ter uma projeção de estoque mais precisa para atender o aumento da demanda na Black Friday. Ao mesmo tempo, por meio do Customer Data Platform, é possível conhecer melhor o comportamento dos clientes para direcionar as ofertas com mais assertividade e impulsionar a taxa de conversão.

Com o ecossistema digital da Infracommerce, as empresas também podem reduzir os custos logísticos, tornando as ofertas da Black Friday mais competitivas. Soluções como o Delivery Hub, por sua vez, melhoram o desempenho nas entregas, aumentando a satisfação dos clientes.

Enquanto isso, a solução de Pagamentos Digitais proporciona mais comodidade para os consumidores, reduzindo a taxa de abandono dos carrinhos; e o sistema Antifraude & Charge Back aumenta a segurança de toda a operação.

Como se vê, a Black Friday é uma grande oportunidade para o varejo eletrônico. Mas ela é muito maior e mais rentável, quando seu negócio conta com as ferramentas certas, integradas de ponta a ponta.

*João Paulo Amadio é diretor comercial B2C da Infracommerce

