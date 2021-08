Implante de dispositivo cardíaco com tecnologia Bluetooth chega no Brasil

Paciente com insuficiência cardíaca recebeu o primeiro implante de um cardiodesfibrilador associado a ressincronizador cardíaco com tecnologia Bluetooth no Brasil. O procedimento foi realizado no Hospital Santa Isabel — Rede Santa Catarina —, em Blumenau, no último dia 6, e foi realizado pela equipe de cirurgiões cardiovasculares coordenada pelo médico Eduardo Moeller Mota.

O aparelho ajusta eletronicamente os batimentos do coração e auxilia no tratamento da insuficiência cardíaca, além de identificar e tratar arritmias cardíacas graves que possam colocar em risco a vida do paciente por provocar uma parada cardíaca. De acordo com o médico Eduardo, esta cirurgia é realizada com frequência, mas a principal e maior novidade é a conexão via Bluetooth. Até então, a tecnologia disponível exigia que o paciente possuísse um dispositivo em sua casa para sincronizar o desfibrilador e enviar as informações do aparelho para uma central, e esta encaminha para o médico. Agora, este novo aparelho realiza a comunicação diretamente através de um aplicativo instalado em um smartphone, gerando extrema agilidade na transmissão da informação.

O aparelho da fabricante norte-americana ABBOTT, chamado Neutrino NxT, é implantado no tórax, abaixo da clavícula, e três eletrodos são posicionados dentro do coração através da veia subclávia — dois no lado direito e um no lado esquerdo do coração. O Neutrino NxT regula, através destes eletrodos, os batimentos cardíacos e ajusta a melhor forma de contração do coração para auxiliar no tratamento da insuficiência cardíaca. Através da comunicação via Bluetooth, o médico pode ser informado de algum evento arrítmico que aconteça com o coração e pode agir com brevidade para evitar danos maiores. O aplicativo transmite o status e as informações do dispositivo de forma criptografada, garantindo extrema segurança uma vez que o acesso aos dados é feito somente por pessoas autorizadas.

É importante esclarecer que esta tecnologia não substitui o acompanhamento do especialista. “Todos os pacientes portadores de dispositivos cardíacos eletrônicos implantados precisam de acompanhamento. A revisão médica periódica é fundamental para verificar e confirmar o correto funcionamento, otimizar todos os recursos disponíveis e garantir a excelência nos resultados, gerando uma melhor qualidade de vida”, afirma o especialista.

