Hoje é dia da música de Simone e de todos os outros que nasceram no Natal

Por Danilo Vicente*

Chegou o dia 25 de dezembro. Se você ainda não se recuperou da ceia de ontem, #ficadica: dá o play no seu aplicativo de streaming de música preferido. Afinal, antes do almoço de Natal dá para recarregar as energias — e nada melhor do que boa música para isso.

A minha indicação é manter a pegada temática. Não, não é para obrigatoriamente continuar com as músicas natalinas. Cada um tem seu gosto, e pode ser opção. Mas que tal ouvir artistas que nasceram no mesmo dia que Jesus Cristo? Acredite, a lista é boa.

Simone, talvez o símbolo maior do cancioneiro popular natalino brasileiro, nasceu, adivinhe, em 25 de dezembro de 1949. Parece brincadeira, mas é verdade! É a opção certeira se o objetivo é continuar no clima de confraternização.

Se a meta é fugir de “Então É Natal”, e até de Simone, pode-se ir para o pop britânico, com Dido, de 1971, ou Annie Lennox, de 1954. O trance já é uma opção mais radical, com Armin van Buuren, de 1976. O holandês já foi eleito o DJ número um do planeta em 2007, 2008, 2009, 2010 e 2012.

Jazz? Aposte em Edward “Kid” Ory, americano que nasceu ainda no milênio retrasado, em 1886. Outra opção: Lina Cavalieri, cantora italiana de ópera, veio ao mundo em 1974, mas teve seu auge no começo dos anos 1900, já em Nova York. Acredite, Kid Ory e Lina estão no Spotify.

Eu sou fã de rock e punk. Então, vou de Jason Matthew Thirsk, baixista do Pennywise que nasceu em 1967. Mas talvez, de acordo com o humor, passe para o momento de Revelação, com o samba de Xande de Pilares (1969).

De qualquer forma, aproveite uma boa música neste dia religioso (vale lembrar disso) e prestigiar quem nasceu no segundo dia mais difícil de se comemorar aniversário (só perde para o bissexto 29 de fevereiro, acredito).

*Danilo Vicente é sócio-diretor da Loures Comunicação

