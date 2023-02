Há projetos represados na construção civil

A Libercon Engenharia avaliou projetos logísticos e comerciais que ultrapassaram R$ 5 bilhões, no total, no ano passado. Muitos não saíram do papel. O cenário, segundo o sócio-diretor Hailton Liberatore, foi de cautela por parte dos investidores. “A média de concretização das propostas foi de seis meses a um ano, um prazo mais alongado do que nos anos anteriores, quando era de, no máximo, quatro meses. Para ele, o grande desafio foi a pressão dos custos. “A inflação do setor foi a maior já vista e, associado às taxas de juros muito altas, refletiram diretamente nesse cenário. As empresas, portanto, negociaram mais, estudando alternativas para fechar a equação, já que os valores pedidos de locação não acompanham a alta desses custos”, diz o sócio-diretor.

Para este ano, Liberatore afirma que o desempenho do setor dependerá muito das diretrizes econômicas do novo governo, mas que “há um montante considerável de projetos represados”.

Logística

Em relação ao setor logístico e de armazenamento, a Libercon acredita que os próximos dois anos serão de acomodação, já que houve um boom de novos empreendimentos após a pandemia. “A queda de consumo de 20% na última Black Friday, em comparação a 2021, deu uma diretriz mais clara para os investidores, que estão mais exigentes em relação aos projetos e, sobretudo, à localização, com o last mile cada vez mais perto dos centros urbanos”, diz Liberatore.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Como anda a saúde financeira do seu colaborador?

Assaí se consolida como o maior atacadista do estado de São Paulo

Grupo Petina lança primeiro operador logístico do Brasil focado em marketplace

Este é um conteúdo da Bússola, parceria entre a FSB Comunicação e a Exame. O texto não reflete necessariamente a opinião da Exame.