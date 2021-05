Grupo mineiro inicia consolidação do setor de serviços funerários

Por Bússola

O setor de serviços funerários movimenta cerca de 7 bilhões de reais por ano, conforme dados do Sindicato dos Cemitérios e Crematórios Particulares do Brasil (Sincep), e é muito pulverizado, uma vez que se concentra em gestões familiares. Mas começa a dar passos para uma consolidação. Para conseguir liderar esse movimento, a empresa mineira Grupo Zelo vem acelerando a profissionalização de seu negócio.

A consolidação do setor funerário pode parecer uma ideia simples, ao alcance de qualquer empreendedor, mas existem particularidades. O grupo mineiro, presente em oito estados brasileiros e no Distrito Federal, precisou estruturar uma governança, nada comum no setor, e vem buscando a padronização dos serviços, mas sem perda da relação humana exigida nos serviços dessa atividade.

Somente no ano passado, foram incorporadas ao grupo 14 novas empresas de serviços ou planos funerários e cemitérios. Essa estratégia vem sendo financiada pela própria geração de caixa — atualmente, o endividamento da empresa é negativo — e por investimentos de seus atuais acionistas, entre eles a gestora independente de private equity e venture capital Crescera, que entrou para o grupo em 2020 com o aporte de 150 milhões, podendo chegar a 350 milhões de reais.

Em 2020 foram criadas as áreas de relações com investidores, compliance e sustentabilidade, e implementadas iniciativas como o Código de Ética e o Programa de Integridade, que rege o time de cerca de 3.000 colaboradores e cobre mais de 2 milhões de pessoas com seus serviços, seja em cemitérios, crematórios, funerárias e até clube de benefícios e um plano funerário para animais de estimação.

Recentemente, iniciou a implantação de uma série de memoriais, que são grandes estruturas próprias para velórios e cerimônias de cremação.

De acordo com recém-publicado Relatório de Sustentabilidade 2020, a empresa vem apresentando índices de crescimento entre 50% e 80% ao ano, por meio de uma estratégia estruturada de fusões e aquisições, além de crescimento orgânico. O grupo é a primeira companhia do setor de Death Care a lançar um relatório de sustentabilidade que firma compromissos de impactos positivos junto a seus públicos de interesse.

“Nossa meta é continuar crescendo de maneira rápida e robusta, mas também de forma sustentável e segura. Queremos ser reconhecidos por nossa contribuição para a profissionalização do setor de Death Care no país, mas sem abrir mão da nossa essência de qualidade e acolhimento na prestação dos serviços às famílias clientes”, afirma Lucas Provenza, CEO do Grupo Zelo.

